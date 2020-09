Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

Louis Vallon Crémant de Bordeaux Brut, Ranska, 13,98 €

Kuohuviinit ovat ihan oma rotunsa viinimaailmassa ja niiden kesken on raju nokkimisjärjestys. Hinta- ja laatusuhde pitää oppia tuntemaan tai muuten saattaa maksaa pelkästä maineesta ylihintaa. Shamppanja on tietysti ykkönen ja kallein, mutta sen perässä tulee se mielenkiintoinen joukko. Ranskassa niitä nimitetään cremanteiksi. Samoja kuohuviinejä, mutta tehty Champagnen alueen ulkopuolella, osa todella hyviä. Louis Vallon Cremant de Bordeaux tulee aika etelästä, mutta ei haittaa. Tuoksussa on kypsä ote, paahteista sitrusta, päärynää ja aprikoosia, jopa paahtoleipää hivenen. Hintaan nähden yllättävän runsas tuoksu ja hyvä kuplinta lasissa.

Maku on leveähkö suussa, raskaampi kuin Pohjois-Ranskan cremanteissa. Kypsää sitrusta ja persikkaa, hapot ja kuohu ovat melko lempeitä. Käytetyt rypäleet Semillon ja Cabernet Franc tietysti ohjaavat aromia. Täyteläinen maku pärjää hyvin ruuan kanssa kunhan se ei ole liian raskasta tai maustettua. Salaatit, vaalea kala ja äyriäiset tykkävät tästä ja samoin ne ihmiset, jotka eivät ole tottuneet terävän hapokkaisiin kuohuviineihin. Cremantiksi Louis Vallon on edullinen, maukas ja sopiva kuohari ruuan seuraan.