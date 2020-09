Kalajoella suunnitellaan Jedun ja kaupungin yhteistä kampusta – Lukiolle rakennettaisiin uudet tilat Jedun yksikön yhteyteen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu ja Kalajoen kaupunki suunnittelevat yhteisen kampuksen rakentamista Kalajoelle. Tämä tarkoittaisi sitä, että tällä hetkellä uuden yhtenäiskoulun kyljessä toimivalle Kalajoen lukiolle rakennettaisiin uudet tilat Jedun Kalajoen yksikön yhteyteen.

Yhteiskampus on ollut esillä kaupungin päätöksenteossa aikaisemminkin, mutta se on jäänyt selvittelyasteelle. Nyt aloite asiaan on tullut Jedulta. Yhtymän tiloihin tehdyn kuntoselvityksen perusteella näyttää todennäköiseltä, että Kalajoen yksikön nykyinen päärakennus korvataan uudisrakennuksella, ja siinä yhteydessä voitaisiin toteuttaa tilat myös lukiolle. Oppilaitokset voisivat hyödyntää yhteistä henkilökuntaa, tiloja ja tukipalveluita.

Kampus kokoaisi yh­teen lukio- ja ammatillisen koulutuksen lisäksi kaupungin yritys-, hanke- ja kansainvälisyyspalvelut. Kampukseen liitettäisiin myös Kalajoki Akatemian urheilu- ja kulttuurivalmennustoiminta. Opiskelijoille on tarkoitus tarjota opintojen lisäksi opiskeluaikainen asunto ja määräaikainen työpaikkatakuu kampuksella tarjottavien ammatillisen koulutuksen aloilla.

Suunnitelmien eteneminen vaatii päätöksiä sekä kaupungilta että Jedulta. Kalajoen kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina 21.9., minkä jälkeen se etenee kaupunginvaltuustoon. Ensi vaiheessa on tarkoitus laatia yhteistyösopimus, jonka puitteissa selvitetään muun muassa eri rakentamisvaihtoehdot.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kalajoelle on juuri valmistunut 30 miljoonan euron yhtenäiskoulu, jonka kylkeen jätettiin lukion vanhat tilat. Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari myöntää, että kaupungin investointiohjelma on ollut iso, mutta kampusta hän kuitenkin kannattaa.

– Alun perin ei ollut tarkoitus, että lukion tiloja ryhdyttäisiin rakentamaan näin aikaisin. Yhtenäiskoulun toteuttamisen yhteydessä todettiin, että tiloja pystyy vielä käyttämään, ja ajatus oli, että käytetään ne loppuun. Mutta meidän on nyt harkittava, olemmeko mukana kampuksessa – jos emme, niin päätös on sitten tehty pitkälle eteenpäin.

Kaupungin osalta kyse olisi Puoskarin mukaan noin kuuden miljoonan euron investoinnista ja Jedun osalta kolmen miljoonan.

– Sitäkään ei ole lyöty lukkoon, investoiko kaupunki itse vai olisiko kaupunki vuokralaisena, Puoskari huomauttaa.

Hän toteaa, että kyseessä on panostus nuoriin, joiden ikäluokka vuotaa nyt kaupungista ulos. Toisen asteen koulutuksen vetovoimaisuutta halutaan lisätä Kalajoella.

– Tarkoitus on hakea yhteistyökumppaneita myös ammattikorkeakoulusta ja yliopistosta, jotta jatko-opiskelupolku olisi jouhevampi ja joitain korkeamman asteen opintoja voisi suorittaa täälläkin.

Tavoitteena on, että kampuksella olisi 1000 opiskelijaa viiden vuoden kuluttua sen toiminnan käynnistämisestä. Tällä hetkellä Kalajoella on toisen asteen opiskelijoita noin 750: lukiossa ja Jedulla molemmissa noin 300 ja Kalajoen Kristillisellä Opistolla 150. Kampus-ratkaisun nähdään tuovan uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön myös lähellä sijaitsevan Kristillisen Opiston kanssa.

Vaikka lukiolle rakennettaisiin uudet tilat, nykyisiä tiloja ei Puoskarin mukaan kannata vielä purkaa.

– Sinne voisi sijoittua nuorten palveluita ja esimerkiksi kansalaisopiston ja musiikinopetuksen tiloja. Yhtenäiskoulussa ollaan lisäksi nyt aika tiiviisti, ja jos väkilukumme jatkaa kasvamistaan, nämä tilat toisivat perusopetukseen helpotusta.

Jukka Puoskari istuu Jedun hallituksessa ja jäävää sen vuoksi itsensä kampus-hankkeen päätöksenteosta.