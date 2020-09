Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

– Koti on ihmisen paras paikka! Turvasatama jossa voi olla täysin omana itsenään hyvässä ja pahassa. Se ei ole näyttelyesine vaan jokaisen omanmaun mukainen kotoisa. Tai näin sen minun mielestäni pitäisi olla, mutta kaikilla ei ole siihen mahdollisuutta. Minulle kotini on ”linnani”, kuvailee nimimerkki RommakonprinsessaKeskipohjanmaan verkossa, mitä koti merkitsee.

Sanalla koti on vahva tunneperäinen merkitys, ja tunnetasolla sana ’koti’ eroaa selvästi sanasta ’asunto’. Jokainen tekee kodistaan omanlaisensa.

Kysyimme lukijoiltamme, mitä koti heille merkitsee ja vastaajien kesken arvoimme liput viikonloppuna Kokkolassa järjestettäville Kotona-messuille.

– Meillä kodin tekevät siellä asuvat. Vielä nytkin, vaikka minä mummu ja pappa kaksin asutaan. Kaikilla lapsillamme on mummolan avain, lastenlapset myös tietävät miten päästään mummolaan, vaikka me ei olla kotosalla. Se kodin lämmin henki, aina kaikissa tilanteissa, se tuntuu turvalliselta ja rakkaalta. Reissulta tultaessa oikeinkin ihana päästä kotiin..., kertoo puolestaan nimimerkki Katariina.

Keskipohjanmaan Facebookissa useampikin kommentoija vastasi perheen tekevän kodista kodin.

– Koti on siellä missä sydän on. Sydän on siellä missä perhe, Sirpa Siponkoski kirjoittaa.

Samoilla linjoilla on myös Irja Manninen:

– Koti on missä sydän ja ihana ihminen vierellä.

– Kaikki se, mitä kotona on, kuvaa Eija Yli-Saari.

Myös lemmikkieläimet ovat perheenjäseniä ja jotka tekevät kodin tunnun.

– Kaikki tutut esineet ja huonekalut. Kissat tekee kodin, sanoo Irina Wikström.

– Kodista kodin tekee oma perhe eli lapset ja aviopuoliso sekä koira. Vaikka aina ei paikat ole tip ja top niin silti se on oma turvapaikka ja hyvä koti, kommentoi äiti40+.

Perheen lisäksi kodin tekevät myös jotkut erityisen tärkeät esineet.

– Takka ja puuhella sekä uusi pöytätietokone, kuvaa Liisa Tamminen-Haapala.

Talon tai asunnon seinien sisäpuolella eletyt hetket ja niistä kertyneet muistot ovat myös avainasemassa kodin tunnussa.

– Koti on rakas ja turvallinen, täynnä monia muistoja ihmisistä: isoisovanhempien Amerikassa ottama perhekuva, mummon ja papan hääkuva, lasten ja lastenlasten kuvat. Koti on parvekkeelta avautuva jokilaakso, peltomaisema, joka vuodenaikana erilailla kaunis. On tilaa nähdä kauas ja hengittää vapaasti. Koti on sauna, takkatuli ja ison pöydän ääreen kokoontuva perhe, kirjoittaa nimimerkki Oma koti kullan kallis verkkosivuillamme.

– Kodistani tekee kodin tunne. Tunne syntyy siitä että pitää näkemästään se luo levollisuutta. Itse viihdyn, että kaikki on oikeassa balanssissa. Oma kotini on sisältä täysin valkea, kaikki muu mitä siihen lisää muuta väriä häiritsee ja rikkoo harmonian, kommentoi puolestaan korvapuusti.

