Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Tosimies vai sittenkin pitsinnyplääjä?

Mieskuva monipuolistuu jännityssarjoissa. Bodyguardin skotti David Budd antaisi turvattavalleen vaikka paidan päältään. Ei turvallisuuspoliisin ylikonsta mikään ritari valkoisella ratsullaan silti ole. Viihteessä miehestä otetaan nyt mittaa vikojen määrällä. Puhdasotsaiset supertyypit on inhimillistetty. Näihin antisankareihin voi jopa samaistua. Ruotsalaisten Nuori Wallander ei ole vielä kehittänyt vanhan Kurtin paheita, vaikka oopperamusiikki jo maistuukin. Nuorenakin hahmo on tosikkomaisuuteen saakka vakava, mutta kykenee empatiaan ja ystävyyteen paremmin kuin kypsän iän Wallander. Monisyisyydessään viihde ottaa oppia korkeataiteesta, omii sen keinot ja popularisoi ne. Taide on kuitenkin aina taidetta. Eläköön se pieni ero. Viikon ohjelmavertailussa sävykkäimmätkin sarjamiehet häviävät elokuvan pitsinnyplääjälle.