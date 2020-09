Wallander Junior on laskelmoinnin kukkanen

★ ★

Nuori Wallander. Ohjaus Ole Endresen ym., 2020 Netflix

Joku sai idean. On mietitty Nuorta Morsea ja napattu konsepti. Morse sijoitti ”prequelit” eli esiosat pieteetillä, hahmon historiaa kunnioittaen oikeaan aikakauteen. Nuori Wallander varastaa idean eikä välitä muusta. Kuka hahmo edes on? Näyttelijä Adam Pålssonin iästä päätellen Kurt Junior seikkailisi 1970-luvun lopulla. Silti läppärit ja kännykät ovat käytössä. Kirjailija Henning Mankellin (1948-2015) romaaneissa hahmo on syntynyt 1947. Minulle Wallander on aina ensielokuvien Rolf Lassgård. Tv-sarjoissa roolin jatkajaksi Mankell valitsi Krister Henrikssonin. Pålsson on hyvä näyttelijä. Se on todettu sarjasta Älä pyyhi kyyneleitä paljain käsin ja elokuvasta Ted – För kärlekens skull. Mutta ei hän Wallanderia muistuta. Vakavakatseinen näyttelijä on kuin laimea versio Nuoren Morsen Shaun Evansista.

Tyydyttääkö uutuus sen enempää klassisen Wallanderin ystäviä kuin nuorempia rikossarjojen suurkuluttajia? Tarjolla ei ole mitään uutta, vain vesitettyä vanhaa. Puhekielen englanti jäykistää tulkintaa, eikä juonessa ole hurraamista.