Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Palvelu ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat pankeissakin – Kaikkein iäkkäimpien kansalaisten on saatava apua pankkiasioidensa hoitamiseen

Suomalaisten pankkien lähipalvelut ja pankkien toiminta muutenkin ovat muuttuneet vuosien ja vuosikymmenten mittaan ja miksipä ei. Maailma muuttuu ja samalla ihmisten tarpeet.

Usein onkin niin, että palvelut noudattelevat ihmisten tottumuksia ja toki on niinkin päin, että tottumukset muuttuvat pakon edessä. Esimerkiksi Teerijärvellä kipuillaan pankkipalveluiden muutoksessa. Lähipalveluille olisi käyttöä ja osa asiakkaista on ärsyyntynyt suunnitelmista, joista maanantain Keskipohjanmaassa kerrotaan. Marraskuun ensimmäisenä päivänä kassapalvelut loppuvat Teerijärven lisäksi myös Kälviällä, Lohtajalla ja Evijärvellä.

Suomessa pankkikonttoreiden määrä on laskenut reippaasti. Finanssivalvonnan toimistopäällikkö Markku Koponen sanoo, että verkkopalvelujen käyttäminen on osittain ikäkysymys, mutta ei kokonaan. Toki on tyypillisempää, että iäkkäämmät henkilöt eivät käytä digitaalisia palveluja eikä välttämättä maksukorttejakaan, mutta ei se ole niin kategorista, sanoo Koponen maanantain lehdessä.

Toisaalta osa ikäihmisistäkin on hyvin digitaitoisia ja syystäkin voi jopa loukkaantua, jos kaikki ihmiset laitetaan samaan osastoon pelkän iän perusteella. Monet nykyiset eläkkeellä olevat suomalaiset ehtivät työvuosinaan tutustua tietotekniikkaan jopa vuosikymmenten ajan. Digitaitoja voi lisäksi oppia monessa iässä, mutta välttämättä opettajaa ei ole lähimailla. Digipalveluita tarjoavan yritysten onkin syytä miettiä julkisen vallan lisäksi sitä, miten mahdollisimman moni saadaan mukaan digiloikkaan.

Kenenkään ei pidä joutua ahdistumaan siitä, että ei hallitse teknisiä hienouksia. Käytännössä voi todeta, että eivät ne nykyajan keksinnöt ole sen kummempia kuin aikaisemmatkaan. Aina asiat ovat muuttuneet, joskin nykyajan muutokset ovat valtavan nopeita.

Ihmisten on kuitenkin voitava nostaa ja tallettaa rahaa ja hoitaa peruspankkipalvelut. Tämä ei ole välttämättä mahdollista omalla kylällä. Jokaisen hyvin iäkkään suomalaisen on voitava jollakin keinolla hoitaa asiansa ja saada apua siihen. Kaveria ei jätetä tässäkään tilanteessa.

Keski-Pohjanmaan Osuuspankin asiakkaista 90 prosenttia ei käytä pankkikonttorin kassapalveluja edes yhtä kertaa vuodessa. Siitä lähtökohdasta on ymmärrettävää, että pankki muuttaa toimintaansa asiakkaiden tarpeiden mukaan. On selvää, että kysymys on myös pankin kannattavuudesta kuten missä tahansa yrityksessä.