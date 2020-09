Muuttuva navetta opettaa – Luova kampus -hankkeen suurinvestoinnin piirustukset hyväksyttiin, Kannuksessa tarkoitus rakentaa keväällä



Muunneltavuus ja mahdollisuus soveltaa erilaisia toimintatapoja ovat avainasemassa, kun Ollikkalaan, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (Kpedu) Kannuksen toimipaikkaan lähdetään rakentamaan uutta pihattonavettakompleksia. Navetta on eläintenhoidon keskeinen opetusympäristö, ja koska tiloilla on eri tyylisiä navettoja, on hyvä jos erilaisiin työskentelytapoihin saa kosketuksen jo opiskeluaikana.