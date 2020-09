Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viikonvaihteessa Vaasan sairaanhoitopiirissä on todettu seitsemän uutta koronavirustartuntaa. Tieto on maanantaina 20.9. aamupäivältä.

Tapausten tartuntaketjut ovat selvillä ja ne johtavat sairaanhoitopiirin alueen ulkopuolelle.

Perheessä, jonka kahdesta tartunnasta tiedotettiin perjantaina, on löytynyt kolme uutta tartuntaa, kertoo sairaanhoitopiiri tiedotteessaan. Koko perhe on ollut eristyksissä perjantaista asti ja on hyvävointinen.

Lisäksi lauantain ja maanantaiaamun välisenä aikana todettiin yhteensä neljä tartuntaa opiskelijoilla, jotka oleskelevat nyt Vaasan sairaanhoitopiirin alueella.

Kolmen opiskelijan koronavirustartunnat liittyvät samaan opiskelijatilaisuuteen, joka järjestettiin edellisellä viikolla heidän opiskelupaikkakunnallaan Helsingissä. Opiskelijoiden tartunnoille mahdollisesti altistuneita selvitetään vielä.

Tällä hetkellä on tiedossa 23 mahdollista altistumista ja heihin on oltu yhteydessä.

– Uusilla tartunnoilla ei ole yhteyttä viime viikolla Vaasan keskussairaalassa todettuun opiskelijan tartuntaan. Eivätkä kyseiset opiskelijat toimi terveydenhuollon alalla, toteaa infektioylilääkäri Juha Salonen Vaasan keskussairaalasta tiedotteessa.