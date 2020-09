Pääkirjoitus: Koronakurjimus pakottaa monet kulttuurin ammattilaiset miettimään alanvaihtoa

Vuosi 2020 olisi voinut olla Kokkolan kaupunginteatterille hieno. Edellisenä vuonna katsojamäärä oli noussut 14 %, valtionrahoitusta oli korjattu ylöspäin ja ohjelmistoon oli tulossa useita hienoja esityksiä.

Kaikki tietävät, mitä sitten tapahtui. Koko perheen näytelmä Maailman ympäri 80 päivässä peruttiin keväältä kokonaan ja tällä hetkellä ison näyttämön paikoista myynnissä on vain kolmasosa, 60 paikkaa. Tappiota tulee väistämättä, kun pääsylipputulojen määrä putoaa. Samalla kulut kasvavat esimerkiksi siivouksen tehostamisen vuoksi.

Kokkolan kaupunginteatterissa noudatetaan Suomen teatterien yhdessä tekemiä turvallisuuslinjauksia, joita ei voi ainakaan lepsuiksi syyttää. Ovenkahvatkin desinfioidaan säännöllisesti ja turvaväleistä huolehditaan mm. ohjaamalla yleisö yksitellen tai pienissä ryhmissä paikoilleen.

Ainoa onni on se, että Kokkolassa ei tälle syksylle ole satsattu isoon ja kalliiseen musikaaliin. Monessa muussa kaupungissa on, ja taloudelliset seuraukset tulevat olemaan raskaat.

Valtionosuusjärjestelmän piiriin kuuluvilla taidelaitoksilla pääsylipputulot muodostavat vain osan tuloista. Kokkolan kaupunginteatterilla omien tulojen osuus oli viime vuonna 22 %. Vaikka tilanne on synkkä, se on silti parempi kuin vapaan kentän toimijoilla. Heillä ei ole takanaan valtion tai kunnan pysyvää rahoitusta, ja usein työntekijöillä ei ole samanlaista oikeutta työttömyysturvaan kuin tavallisella palkansaajalla.

Asia koskettaa suurta työntekijäryhmää. Kulttuuriammateissa työskentelee Suomessa 4,9 % kaikista työllisistä, 135 000 ihmistä.

Kyse ei ole harrastelijoista, vaan kulttuurialan työntekijöistä kahdella kolmasosalla on korkea-asteen tutkinto. He ovat siis korkeasti koulutettuja ammattilaisia, joilta työt ovat käytännössä loppuneet täysin. Tapahtuma-alan liikevaihto on viime keväästä pudonnut 90 %.

Kun ravintolat keväällä suljettiin, hallitus kasasi 120 miljoonan euron pelastuspaketin. Rahat menivät varmasti tarpeeseen, mutta missä on vastaava kulttuurialan pelastuspaketti? Joku voi sanoa, ettei kulttuurin kuluttaminen on välttämätöntä, mutta ei ole ravintolassa syöminenkään.

Tällä hetkellä moni kulttuurialan ammattilainen miettii varmasti alanvaihtoa. Onko meillä varaa antaa heidän ammattitaitonsa hävitä?

Kulttuuri rakentaa paikallisia ja kansallisia identiteettejä ja paaluttaa Suomen paikkaa maailmassa. Myös koronan jälkeen.