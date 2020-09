Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella todettiin keskiviikkona yksi koronavirustartunta. Kyse ei ole uudesta altistumisesta vaan tartunta liittyy yhteen kolmesta erillisestä koronavirustapauksesta, jotka todettiin alueella viikonloppuna.

Tartunnan saanut kokkolalainen on kotierityksessä. Tartuntojen vuoksi Kokkolassa on karanteenissa yhteensä noin 20 ihmistä.

Samoin tiistaina Soite ilmoitti yhdestä tartunnasta, joka liittyy viikonloppuna todettuun tapauksen.

Soiten alueella kaikkiaan on karanteenissa 40 henkilöä. Heistä Lestijärvellä on karanteenissa muutamia mutta koululaisten osalta karanteeni on Lestijärvellä päättynyt.

Infektiolääkäri Marko Rahkosen mukaan koronatilanne alkaa olla Lestijärvellä ohi. Lestijärvellä todettiin syyskuun puolivälissä kuusi koronavirustartuntaa.

– Joskus itämisaika on pidempi, joten edelleen olemme varovaisia ja seuraamme tilannetta, Rahkonen sanoo.

Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on tähän mennessä diagnosoitu 45 koronavirustartuntaa. Niistä Kokkolassa on todettu 12.