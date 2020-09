60 vuotta täyttävän Junnikkala Oy:n juhlavuodesta tuli erikoinen – Nyt on pulaa puusta: "Emme ole mitään suhdannesahureita"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kalajoki

Kalajokisen Junnikkala Oy:n toimitusjohtaja Kalle Junnikkala on huolissaan puukaupan jyrkästä laskusta.

– Vuosi 2018 oli puukaupassa hyvä, mutta nyt kauppa on romahtanut. Emme ole mitään suhdannesahureita, vaan tarkoitus on pyörittää tuotantoa tasaisesti koko ajan. Tällä hetkellä puun tarjonta on niukkaa.

Junnikkala toteaa, että sahan tukkikentällä on ollut tavara aika vähänä, kun tavallisesti se pursuaa puuta.

– Vähän liikaa mennään nyt kädestä suuhun. Toivottavasti puutilanne ei loppuvuonna vaikeudu niin, että joudumme löysäämään tuotantoa.

Junnikkala tietää, että jotkut eteläsuomalaiset sahat ovat jo rajoittaneet tuotantoaan markkinatilanteen vuoksi. Hänen mukaansa se kertoo siitä, että raaka-aineen ja lopputuotteen hintaero on hyvin pieni. Oman sahansa osalta Junnikkala ei kuitenkaan näe hintoja suurimpana ongelmana.

– Pelkkänä sahana olisin siitä enemmän huolissani, mutta meillä puuta on jo pitkään jatkojalostettu, ja se on hyvä ja tasapainottava asia epävarmassa tilanteessa. Minusta tämä ei ole hintakysymys, koska tukin hintojen pitäisi vastata tämän hetken lopputuotteiden hintaa.

Mistä pula sitten johtuu?

– Sitä on vaikea eritellä. Sellun ja paperin tilanteen vuoksi kaikille artikkeleille metsästä ei ole kysyntää, mikä saattaa aiheuttaa sen että puukauppa on nihkeää. Talvella oli huonot korjuuolosuhteet, ja kemiallisen metsäteollisuuden lakot helmikuussa ovat myös voineet vaikuttaa.

Junnikkala Oy:llä on meneillään 60-vuotisjuhlavuosi, joka on jo tähän asti ollut varsin erikoinen. Alkuvuodesta koettiin kuukauden mittainen metsäteollisuuden lakko, ja heti perään tuli koronapandemia.

– Epävarmuudessa on eletty, ja se jatkuu, sanoo Kalle Junnikkala.

Korona ei tosin tähän mennessä ole romahduttanut sahatavaran myyntiä. Junnikkalan mukaan sahan tuotanto jää tänä vuonna hiukan viime vuodesta, mutta se menee alkuvuoden lakon piikkiin.

– Korona tuli sikäli aika otolliseen hetkeen, että keväällä normaalistikin aloitetaan rakentamista, ja ne luvat oli myönnetty jo ennen korona-aikaa. Lisäksi kun ihmiset olivat paljon kotona, siellä remontoitiin ja uusittiin terasseja. Kohta ollaan siinä ajassa, että rakentamispäätökset olisi pitänyt tehdä korona-aikana, joten kysyntä on epävarmemmalla pohjalla.

Vajaat 70 prosenttia Junnikkalan lopputuotteista menee vientiin noin 40 eri maahan. Viidennes sahatavarasta jatkojalostetaan erityisesti talojen ulkoverhoiluun. Jatkojalosteista 90 prosenttia jää kotimaahan, kun taas jalostamattomasta sahatavarasta 80 prosenttia menee vientiin.

– Nyt on sikäli erikoinen tilanne, että kauppa käy hyvin, mutta hinnat ovat stabiilit, Kalle Junnikkala toteaa.

Junnikkala Oy:n historia alkaa syksystä 1960, jolloin Ismo Junnikkala aloitti sahatoiminnan. Nyt johdossa on perheyhtiön toinen sukupolvi ja omistajina veljekset Kalle ja Veli-Matti Junnikkala sekä Oulaisten sahan oston yhteydessä osaomistajaksi tullut Janne Pyy.

– 2000-luvulla on kasvettu isosti. Viimeisten 15 vuoden aikaa on investoitu 50–60 miljoonaa euroa, Kalle Junnikkala kertoo.

Yrityksessä on laskettu, että sen toiminnan ansiosta on saatu pidettyä liki puolentoista miljardin liikevaihdosta noin miljardi euroa kantorahaa oman alueen talouden rattaissa ja työllistetty tuhansia ihmisiä lähikuntien alueella.

Omia työntekijöitä on tällä hetkellä 150, mutta yhteistyökumppanit mukaan lukien yritys työllistää 350 ihmistä. Parhaillaan Junnikkala Oy rekrytoi henkilöstöpäällikköä, ja tavoitteena on kehittää yrityksestä alueen kiinnostavin työnantaja.