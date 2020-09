Laajennetun Powerin avajaiset Kokkolassa perjantaina

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Elektroniikkaketju Powerin Kokkolan myymälää on laajennettu 400 neliöllä, ja uudistetun ja remontoidun myymälän avajaisia vietetään perjantaina. Lisätilan myötä tuotevalikoima on tuplattu, Powerilta kerrotaan.

Myymälään on rakennettu myös uusi palvelupiste, jonka ansiosta asiakas voi ostaa esimerkiksi television valmiiksi kalibroituna tai tietokoneen valmiiksi asennettuna.

Korona on kurjistanut monen yrityksen toimintaa ja taloutta, mutta Power on investoinut Kokkolan myymälän uudistamiseen ja palkannut kuusi uutta työntekijää. Remontti on yritykselle iso satsaus, mutta Power uskoo Keski-Pohjanmaan alueen ja Kokkolan vetovoimaan ja luottaa siihen, että asiakasvirtaa tulee myös jatkossa, yrityksen tiedotteessa kerrotaan.

Power jakaa avajaisissa kaikille asiakkaille ilmaisen kasvomaskin ja huolehtii myymälän siisteydestä. Henkilökunta porrastaa myymälään tulevia kävijöitä, jotta asioiminen olisi mahdollisimman turvallista.