Keskipohjanmaan pääkirjoitus: EU:n uusi turvapaikkapolitiikka voi tuoda pakolaiskaupunkeja eteläiseen Eurooppaan

Euroopan Unionin komissio ja sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson esittävät muutoksia Euroopan turvapaikkapolitiikkaan. Esityksen mukaan jäsenmaat pyrkisivät nopeuttamaan pakolaisasioiden käsittelyä ja toisaalta laventamaan vastuun jakamista kaikkien jäsenmaiden kesken.

Nykyisellään niin sanottu Dublinin sopimus edellyttää, että pakolaisperheen turvapaikkapäätöksestä vastaa maa, jossa turvapaikanhakija hakemuksensa rekisteröi. Tämän vuoksi maahanmuutto keskittyy eteläisen Euroopan maihin ja aiheuttaa siellä ristiriitoja. Suomi sai myös kouraantuntuvan opetuksen turvapaikanhakijoista, jotka turvattomalla matkallaan vuonna 2015 hakeutuvat mantereen halki lopulta Pohjois-Suomeen Tornioon. Koska he rekisteröityivät ensimmäisenä Suomeen, meillä oli ensisijainen vastuu käsitellä heidän asiansa.

Nyt EU-komissio haluaa muuttaa systeemiä niin (KP 24.9.), että vaikka turvapaikanhakija tulisi esimerkiksi Italiaan, kustannustaakka jakaantuisi tasaisemmin eri maiden välille. Jos Italia suostuisi turvapaikan myöntämään, muutkin maat osallistuisivat pakolaisstatuksen saaneen ihmisen kotouttamiseen. Muut maat voisivat myös tarjoutua ottamaan vastaan hädänalaisia, jolloin luonnollisesti maan kustannukset yhteisvastuussa alenisivat. Yksi esityksen pohjavirroista on myös kanavoida apua kolmansiin maihin, siis maihin joista lähdetään konflikteja pakoon, tai joiden läpi paetaan.

Esitys on hyvä ja kannatettava. Siinä on kuitenkin puutteensa. Euroopan unionin ulkorajat ylittää vuosittain noin 140 000 turvapaikanhakijaa, lähinnä Etelä-Eurooppaan. Kun muut maat käyttävät mahdollisuutta osallistua taakanjakoon mieluummin rahallisesti, siitä seuraa, että Italian, Kreikan, Espanjan ja Saksan maaperälle syntyy pakolaisten valtaosaltaan kansoittamia kaupunkeja. Ne ovat ankeita pakolaisleirejä parempi vaihtoehto. Vaarana on kuitenkin se, että nämä maahanmuuttajataustaiset kaupungit eivät juurru uuden kotimaansa kulttuuriin ja siitä aiheutuu ongelmia.

Paras vaihtoehto edelleen on auttaa maita, joista muuttoliike saa alkunsa. Lähtömaiden yhteiskunnan rauhoittaminen, taloudellinen tukeminen ja elinolojen kaikenlainen parantaminen on kaikkien taloudellinen ja inhimillinen etu. Kehittyvien maiden tukeminen ja auttaminen sataa pitkällä sihdillä myös Euroopan laariin.