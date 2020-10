Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Tartuntoja jäljittämässä

★ ★ ★ ★

Salisburyn myrkytykset. Ohjaus Saul Dibb, 2020 Yle TV1 la 3.10. klo 22.20/Areena

Lontoo 2006: Aleksandr Litvinenko, polonium.

Salisbury 2018: Sergei Skripal, novitshok. Tomsk 2020: Aleksei Navalnyi, novitshok. Venäjän järjestämä salamurhaaminen on yhtä pysyvä vitsaus kuin koulukiusaaminen. Kummassakaan uhrit eivät saa oikeutta eikä syyllisiä laiteta vastuuseen.

BBC:n neliosainen sarja valmistui kaksi vuotta kaksoisagentti Sergei Skripalin ja tytär Julian myrkytyksen jälkeen. Englannissa Salisburyn myrkytykset esitettiin kesäkuussa ja nyt se nähdään Ylellä.

Pahoinvoivan parin löytyminen puistonpenkiltä sekoitti katedraalistaan kuuluisan pikkukaupungin elämän. Sitten siitä tuli ykkösuutinen maailmalla. Myrkytyksen jäljet johtivat sylttytehtaalle. Venäjän epäsuosioon joutunut Litvinenko tapettiin poloniumilla samaan tapaan Lontoossa. Skripaleihin käytetty hermomyrkky on tuttu toisinajattelija Navalnyin murhayrityksestä elokuussa.

Todellisiin tapahtumiin tarkasti perustuva neliosainen brittisarja on muutenkin ajankohtainen. Myrkytyksen uhrien testaaminen, jäljittäminen ja eristäminen muistuttavat parhaillaan tehtävästä viruksen torjunnasta. Tapaus yllättää viranomaiset ja vasta myöhemmin selviää, että Skripalit on myrkytetty hermomyrkyllä. Novitshokia on melkeinpä mahdoton havaita ja sen vaikutus säilyy pitkään.

Ympäristöterveysjohtaja Daszkiewiczin (erinomainen Anne-Marie Duff) ja rikosylikonstaapeli Baileyn (hieno Rafe Spall) kautta pääsemme ensikäden kautta seuraamaan myrkytysketjun vaiheita. Ensimmäisenä tapahtumapaikalle saapuvana poliisitutkijana Bailey altistuu itsekin novitshokille. Vaikka tilanne onkin erilainen, on korona-aikana kylmäävää seurata, kuinka Bailey vie kahvikupin vaimolleen sänkyyn, suutelee tätä ja syleilee lapsiaan myrkytyksestä ja sen seurauksista tietämättömänä. Salisburyn myrkytykset on tyly muistutus siitä, kuinka tieteisfantasiaa muistuttavat painajaiset voivat muuttua todeksi missä vain keskellä kirkasta päivää.