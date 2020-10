Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Sean Connery halusi unohtaa Bondit

★ ★ ★ ★

Painostus. Ohjaus Sidney Lumet, 1973 Yle Teema to 1.10. klo 21.00/Areena

Sidney Lumetin Painostus (The Offence) esitetään televisiossa ensimmäisen kerran. On aikakin päästä katsomaan yksi parhaista sivurooleista. Enkä tarkoita Sean Connerya. Hänkin on hyvä, mutta pääroolissa.

Skotlannin Ismo Kallio oli kyllästynyt esittämään James Bondia. Tuottajien piti keksiä ylimääräinen täky. Palkkio kuudenteen Bondiin korotettiin kahteen miljoonaan dollariin ja

Connerylle tarjottiin mahdollisuus kahteen omavalintaiseen filmiin. Vain toinen toteutui, koska Painostus nimimiehestä huolimatta meni kassaluukuilla penkin alle. Connerin poliisiylikonsta on pahempi kuin rikolliset, armoton itseäänkin kohtaan. Tällaisena ei yleisö Bondiaan halunnut! Silti näyttelijä teki rohkeita valintoja myöhemminkin filmeissä Zardoz ja Robin ja Marian.

Painostus alkaa erinomaisilla ulkokuvilla. Keskikohta on puisevaa B-luokan Harold Pinteriä avioriitoineen. Lopussa nähdään poliisin ja epäillyn välienselvittely. Ian Bannen on hurjuudessaan Jokerin luokkaa: Heath Ledger ja Joaquin Phoenix samassa säälittävän irvokkaassa paketissa.