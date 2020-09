Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Lihakset liikuttavat jälleen rautaa ja muita massiivisia painoja, kun 20 voimamiestä kilpailee Euroopan-mestaruuskilpailussa Kokkolassa.

Kaksipäiväinen kilpailu järjestetään kaupungin keskustassa entisen Anttilan kiinteistön edustalla. Tehtaankadun pätkä siltä kohdalta on suljettuna liikenteeltä lauantaiaamun kello seitsemästä sunnuntai-iltaan noin 21:een asti.

– Alunperin kisa piti järjestää kesällä leirintäalueella. Se olisi ollut MM-kisa ja mukaan oli tulossa 57 kilpailijaa, mutta koronan takia suunnitelmat muuttuivat, kisajärjestäjiin kuuluva Jouni Kivelä kertoo.

Nykyisellä kisapaikalla tie on Kivelän mukaan tarpeeksi leveä ja tasainen ja entinen Anttilan kiinteistö suojaa pohjoistuulelta. Kilpailijoiden puku- ja suihkutilat sekä punnituspaikka on viereisen SC ROK -kuntokeskuksen tiloissa.

Kivelä sanoo, että tapahtuma järjestetään tarkasti viranomaisohjeita noudattaen. Katsomoissa suositellaan kasvomaskin käyttöä, käsidesiä on saatavilla ja turvaväleistä huolehditaan.

– Tarvittaessa rajoitamme yleisön määrää. Toivottavasti yleisö ymmärtää, että joudumme toimimaan koronarajoitusten mukaan.

Yleisöllä on vapaapääsy paikalle, mutta kilpailu näytetään jälkeenpäin televisiosta MTV:ltä loka- ja marraskuussa ja maksukanavien kautta 90 eri maassa.

– Koitetaan mainostaa 400-vuotiasta Kokkolaa, Kivelä sanoo ja haluaa kiittää kaikkia muitakin kilpailun mahdollistavia yhteistyökumppaneita.

Viralliselta nimeltään SCL Finnish open Northern european strongest man -titteli jaetaan alle 105:n ja alle 90 kilon sarjoissa. Kokkolaa raskaammassa sarjassa edustavat Mikko Annala ja Heikki Pohjonen. Pekka Annala kilpailee alle 90-kiloisissa.

Kilpailijoista kuusi tulee Ruotsista, Puolasta, USA:sta ja Virosta.

– Toivotaan, että paikalliset pärjäävät, mutta tärkeintä on, että kaikki onnistuvat suorituksissaan.

Aiempina vuosina voimamieskisa on järjestetty elokuun puolella tai aiemmin syyskuussa. Nyt syksy on jo pitkällä, mutta kelit ovat viimeinen asia, joka on kisajärjestäjä Kivelää huolestuttanut.

– Melkein kaikki tämän vuoden voimamieskisat on peruttu koronan takia. Osallistujat ovat erittäin tyytyväisiä, että ylipäätään pääsevät kilpailemaan. Mahdollinen pieni sade ei haittaa ketään.