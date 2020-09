Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Hyvä työkyky vaikuttaa koko elämään – Nuoren työntekijän vahvuudet ovat erilaiset kuin vanhemman

Työelämä on muuttunut ja muuttuu. Työntekijöiltä, johtamiselta ja yrityksiltä vaaditaan paljon. Samaan aikaan, kun työikäisten määrä vähenee, entistä useampi jää työkyvyttömyyseläkkeelle.

Työn luonne on muuttunut ja yhteiskunnassa moni muukin asia. Viime vuonna ensimmäistä kertaa mielenterveysongelmat nousivat syyksi työkyvyttömyyseläkkeeseen ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet jäivät kakkoseksi.

Kokkolassa loppuviikolla vieraillut Ilmarisen asiakkuusjohtaja Päivi Jääskeläinen sanoo, että yksittäistä syytä työkyvyttömyyteen johtavien mielenterveysongelmien kasvulle ei ole löydetty. Joka tapauksessa on kyse erittäin ikävästä tilanteesta olivatpa syyt työelämän muutoksissa, elämänhallinnassa tai huonossa työpaikassa.

Miten työkykyyn voi sitten vaikuttaa? Työkyky ja hyvä työkyky on monien asioiden summa, johon vaikuttavat työpaikalla tapahtuvien asioiden lisäksi elämä muutenkin. Nykyaikainen ärsykkeitä sisältävä, jollain lailla levoton elämä ei voi olla tekemättä huonoa jälkeä. Aivotutkijat tietävät kokemusasiantuntijoiden lisäksi, että esimerkiksi jatkuvat keskeytykset heikentävät työtehoa eivätkä tee kenellekään ihmiselle hyvää.

Jääskeläisen mukaan työntekijän työkyvyn menetys aiheuttaa kustannuksia työnantajalle. Vaikka työkyky ei ole yksinkertainen asia, on asiantuntijalla yksi selkeä keino toimia oikeaan suuntaan. Tärkeintä on puuttua tilanteeseen heti, kun työkyky on alentumassa, että asioihin ehditään vaikuttaa.

Ihmistä voi tukea esimerkiksi työvuoroja ja työnkuvaa muokkaamalla. Toimivat työolosuhteet, työvuorot ja se, että työnantajakin ottaa huomioon ihmisen erilaiset elämäntilanteet, helpottaa varmasti asioita.

Useimmat meistä muuttuvat elämän mittaan. 25-vuotiaan vahvuudet ovat erilaiset kuin 60-vuotiaan työkaverin. Vaikka tekninen nokkeluus ja nopeus kärsisivät, saattaa muu elämänkokemus ja ammattitaito korvata nämä ominaisuudet moninkerroin ja toisin päin. Viisas työnantaja näkee erilaisten työntekijöiden muodostaman työyhteisön vahvuudet.