Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viisivuotiaiden parhaimmistoon kuuluva Jukka-Pekka Kauhasen tallin Säihkeen Sähinä on Kaustisen sunnuntairavien totonelosen pankki. Säihkeen Sähinä on juossut urallaan enemmän rahaa kuin lähdön muut 11 hevosta yhteensä. Hankala lähtöpaikka takarivin uloimmalta radalta ei voi estää Säihkeen Sähinän voittoa.

Myös kannuslaisen Jukka Kerolan hyvävireinen Amorcito on lähdössään lähellä voittoa. Se lähtee lyhyellä matkalla takarivistä, joten tueksi kuitille on syytä laittaa viime aikoina epäonnesta kärsinyt Marlon Dee sekä starttiraketti Bugs Bunny Buzz, joka juossee keulassa ja on siitä vahvoilla.

Totonelosen avauskohteen ykkösrasti on vapaalta radalta parhaiten menestyvä Aparis sekä vahva Masun Vilke. Jos Pärttyl ravaa, sitä on vaikea nitistää. Samat sanat pätevät Poforiin, jonka kaksi viimeisintä starttia ovat tuhriutuneet laukkoihin.

Totonelosen päätöslähtö on 16 hevosen täyden matkan voltti, jossa vain neljä hevosta on perusmatkalla. Timo Salmelan tallin Let´s Go Legacy oli epäonninen Villimiehen tammakarsinnassa ja vaikka sarja ei istukaan, on se huomioitava ajoissa. Samoin paalun kaksikko Fixit ja Goncourt Dairpet on rastittava lapulle ensimmäisten joukossa.

Toto4 vihjerivi, 21,00 euroa:

4. 6 Aparis, 3 Pärttyl, 4 Masun Vilke, 7 Siron Peli, 11 Pofori, 12 Helun Kuva, 9 Aron Viima (5 Satinkuti, 10 Liinan Liekki).

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

5. 10 Amorcito, 4 Marlon Dee, 7 Bugs Bunny Buzz, 6 Starling Chick, 8 Caldera Amour (3 Kiss My Ace, 1 Adelee).

6. 12 Säihkeen Sähinä (10 Landen Reino, 1 Javeri).

7. 9 Let´s Go Legacy, 3 Fixit, 3 Congourt Dairpet (1 Slick Vick, 11 Take Home Message).

Vihjeet muihin lähtöihin:

1. 5 Jennifer Web, 4 Madam Easy Boy, 2 Hip Hop Au Vent.

2. 6 Jokelan Tuuli, 8 Lumi-Pinja, 4 Kimman Repsikka.

3. 2 Neptunus Avenger, 7 Lilian La Renta, 8 BWT Dakota.

8. 9 Special Present, 10 Enter Mayweather, 5 Leon Dahlia.

9. 16 Aronin Muisto, 15 Tilun Taru, 11 Eeku.

10. 2 Titan As, 1 Crystal Bay, 9 Haras Du Pin.