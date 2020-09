Lukijan mielipide: Elämän lähtökohta on informaatio

Luin 16.9 ilmestyneestä Keparista Jukka Aniaksen kolumnin ja se herätti minussa tarvetta kommento¡da paria asiaa. Kuten Jukka terävänä ajattelijana varmaan tietää maakeskeinen maailmankuva on aristoteelinen,eikä alkujaankaan kristinuskon (Raamatun) synnyttämä. Käsitys oli aikoinaan yleisesti hyväksytty.

Kopernikus oli pappi ja tutkimuksissaan tuli aurinkokeskeisen mallin kannalle. Usko Jumalaan ei estänyt häntä tekemästä tiedettä. Hänen näkemystään vastustettiin lähinnä siksi, että se oli pitkään hallinneen aristoteellisen (maakeskeisen) mallin vastainen.

Luulo, että kirkko vastusti maakeskeisyydestä luopumista, koska se pudottaisi ihmisen pois ”keskiöstä” on myytti jolle ei enää löydy historiallisia perusteita. Tunnettua on, että myytit elävät pitkään ja sitkeästi.

Näkemys on esiintynyt ensimmäisen kerran ”julkisuudessa” yli 100 vuotta Kopernikuksen kuoleman jälkeen Ranskassa. Tuolloin se oli osana kristinuskon vastaista kritiikkiä. Se perustuu tahalliseen käsitesekaannukseen, jossa maapallokeskeisyys eli geosentrisyys sekoittuu ihmiskeskeisyyteen eli antroposentrisyyteen.

Nykyaikaisen historiantutkimuksen mukaan keskiaika oli kirkon tukeman yliopistojärjestelmän kehityksen ja monien luonnonlieteellisten läpimurtojen aikaa. Yliopistoverkosto syntyi kirkon aktiivisella tuella.

Näistä ja muista ”kirkon ja tieteen vastaista sotaa” koskevia myyttejä käsitellään kiihkottomasti ja uusimpien historiantutkimusten valossa mm. areiopagi.fi sivustolla. Suosittelen.

Elämän synty itsestään elottomasta aineesta on pelkkä tarina. Kaiken elämän lähtökohta on informaatio. Elämä on täynnä informaatiota ja se ei koskaan synny itsestään tyhjästä, eikä aine itse kirjoita itseensä ”elämän koodia”. Naturalistisella materiatason näkemyksellä ei ole minkäänlaista uskottavaa ja faktoihin perustuvaa selitystä elämän synnystä.

Aiheesta kiinnostuneiden kannattaa vierailla, vaikkapa professori James Tourin sivuilla tai youtubessa. Hän on ehdoton tämän alueen huippututkija koko maailmassa.