Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo: "Emme hyväksy kuntien hautajaisia"

Hallituksen budjettiriihessä lupaama 1,45 miljardin euron tukipaketti ei riitä kuntien taloudellisen tilanteen vakauttamiseen. Näin arvioi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puhuessaan puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina Helsingissä.

– Hallitus päätti budjettiriihessä 1,45 miljardin euron tukipaketista suomalaisille kunnille. Samalla ei kuitenkaan tehty mitään rakenteellisia toimia, jotka voisivat helpottaa kuntien tilannetta tulevaisuudessa. Hallitus on kuin äkkirikastunut nousukas, joka ehtii vielä ennen valomerkkiä tilaamaan viimeisen kierroksen koko ravintolalle. Siinä hetkessä ajatus tuntuu hyvältä, mutta huonostihan siinä lopulta käy, Orpo maalaili.

Orpo muistutti, että negatiivisen tuloksen tehneitä kuntia oli viime vuonna 225. Veroprosenttiaan vuodelle 2020 nosti 53 kuntaa.

– Yhteisövero on kunnille hyvä kannustin. Jos hieman suurempi osuus yritysten tekemästä tuloksesta jää yhteisöveroina kuntiin, se kannustaa kuntia tekemään hyvää elinkeinopolitiikkaa. On syytä tarkastella, voisiko yhteisöveron kuntaosuuden jättää pysyvästi korkeammalle tasolle. Me haluaisimme myös selvittää, voisiko osan pääomatuloverojen kertymästä jättää maksajan kotikuntaan. Tämä ei kuitenkaan saisi tarkoittaa pääomatuloverotuksen kiristämistä.

Orpon mukaan hallitus on lisäämässä kuntien velvoitteita ilman rahoitusta.

– Jos oppivelvollisuuden pidentäminen menee läpi, se tarkoittaa monissa kunnissa sopeutustoimia ensi vuonna. Hallitus väittää, että rahat riittävät uudistuksen toteuttamiseen, vaikka kunnat sanovat toista. Me emme hyväksy kuntien hiljaisia hautajaisia, vaan lähdemme puolustamaan kuntia kevään vaaleissa.

Orpo perusteli opposition yhteistä välikysymystä talousratkaisuista.

– Hallitus itse kertoi tehneensä budjettiriihessä päätöksiä 31 000 – 36 000 uudesta työllisestä. Tämä ei yksiselitteisesti pidä paikkaansa. Hyväntahtoisillakin laskelmilla budjettiriihen päätöksistä saa kasaan 16 000 uutta työllistä, ja nekin vuoteen 2029 mennessä. Tässä eivät vielä ole mukana edes hallituksen työllisyyttä heikentävät päätökset.

Orpo ruoski myös hallituksen mallia sote-uudistukseksi.

– Minä uskallan sanoa, että tämä hallituksen esitys ei vähennä kustannuksia, eikä paranna hoitoon pääsyä. Se tulee lisäämään terveyseroja ja heikentämään heikoimmassa asemassa olevien suomalaisten palveluja. Keskeisimmät syyt tähän ovat rahoitusmallin puutteet sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden toiminnan hyvin laaja rajoittaminen.

Kokoomuksen puoluehallitus on päättänyt, että kokoomuksen seuraava puoluekokous järjestetään Kalajoen matkailualueella Pohjois-Pohjanmaalla kesäkuussa 2022.