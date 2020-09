Päätoimittajalta: Kokkolan hybridiareena sisältää aidon mahdollisuuden kaupunkilaisille ja yrityksille – Kalajoki jyrää jälleen: Kokoomuksen puoluekokous vuonna 2022

Pitovoima ja vetovoima ovat rasittavia nykyilmauksia, melkein kuin haastava tilanne, mutta ei anneta termeille valtaa. Nyt on se hetki, jolloin Kokkolassa päätetään panostaa tulevaisuuteen tai antaa valta näivettymiselle. Eihän tilanne toki noin mustavalkoinen ole, mutta turha on jälkikäteen itkeä, jos nyt ei uskalleta. Tervettä kateutta kannattaa tuntea vaikka Kalajokea kohtaan.

Kokkolan kaupunginvaltuuston kokous saattaa maanantaina olla erittäin lyhyt tai polveilevan pitkä. Valtuusto käsittelee runsasta keskustelua synnyttänyttä urheilu- ja tapahtumapuistoa ja hankkeen etenemistä. Pitovoima ja vetovoima toivottavasti painavat maanantain ratkaisussa.

Kokkolan kaupunginhallitus esittää valtuustolle vaihtoehtoa, jossa hybridiareena rakennettaisiin kerralla valmiiksi. Tarkoitus on perustaa Kokkolan kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, joka toteuttaisi hankkeen. Juuri kiinteistöyhtiön perustamisesta valtuusto päättää maanantaina.

Ihanteellisinta olisi jopa, jos asia etenisi kokonaisuutena, jossa mukana on kerrostaloalue nykyisen keskuskentän paikalle. Kovin usein ei kaupunki kaavoita kerrostalotontteja keskelle kaupunkia.

Hanke sisältäisi hybridiareenan jalkapallostadioneineen ja jäähallin laajennuksineen. Tämä kokonaisuus mahdollistaa hyvin monenlaisia kulttuuri- ja urheilumahdollisuuksia tai vaikkapa puoluekokouksia. Tuore uutinen kertoo, että kokoomuksen puoluekokous on kahden vuoden kuluttua Kalajoella. Tällaiset uutiset kelpaisivat Kokkolallekin. Kokkolakin on ollut keskusteluissa mukana, kun puoluekokouspaikkoja eri vuosille on haravoitu.

Kysymys ei ole (pelkästään) isojen tapahtumien järjestämisestä vaan kaupunkilaisten ja lähiseudun asukkaiden vapaa-ajanvietosta ja elämänlaadusta. Koko hanke antaa mahdollisuudet elinkeinoelämälle ja uusille yrityksillekin. Esimerkiksi rakentamisvaihe tuo työtä ja työpaikkoja.

Keskipohjanmaa kysyi ryhmäpuheenjohtajilta suhtautumista urheilu- ja tapahtumapuiston rakentamiseen ja valtuustoryhmien loppuviikon kokousten perusteella vaikuttaa hyvältä. On pelkästään vastuunkantoa, että valtuutetut miettivät myös rahaa ja kantokykyä. Kymmenien miljoonien eurojen hanke on harvinaisuus missä kaupungissa tahansa ja kustannusten kanssa on oltava tarkkana.

Valtuutettu Sakari Ruisaho (sd.) kuvaili perjantain lehdessä, että areenasta pitäisi tulla kokkolalaisten "olohuone". Areenan keskeinen sijainti urheilutalon ja jäähallin välissä tukee tätä ajattelua. Keskusta tarvitsee toimintaa ja sen kautta Kokkola myös näyttää elävältä ja oikealta kaupungilta.

Valtuutettu Mauri Salo (kd.) kysyy, onko Kokkolalla varaa olla rakentamatta areenaa. Hän muistuttaa, että nyt ei rakenneta pelkästään jalkapalloareenaa tai kilpaurheilukeskusta vaan erityisesti lapsille ja nuorille terveet ja monipuoliset sisäliikuntatilat.

Kokoomuksen Pentti Haimakainen toppuuttelee suunnitelmia ja varsinkin hintalappu kauhistuttaa. Hän kehittäisi keskuspuistoa ja rakentaisi uuden urheilutalon monitoimiareenalla, lisäisi jääurheilulle tekojäätä ja rakentaisi jalkapallostadionin keskuskentälle.

Hanna Cygnelin (vihr.) kanta on selkeä: hybridiareena ja harjoitusjäähalli pitää rakentaa ja hanke laittaa liikkeelle siten, kun valtuustolle esitetään.

Kaikkien valtuustoryhmien puheenjohtajien näkemykset ovat luettavissa perjantain Keskipohjanmaassa ja verkossa.

Muutin Kokkolaan vuonna 1990 ja olin aivan ihmeissäni, kun menin ensimmäistä kertaa uimahalliin. Miten tässä kaupungissa voi olla kylpylä jokaisen ulottuvilla täysin kohtuullisella pääsymaksulla. Uimahallin rakentaminen oli aikoinaan herättänyt melkoista keskustelua. Onneksi silloin päätettiin panostaa.

Uimahallin ympärille voisi nykyäänkin kehittää lähimatkailua ja viikonloppupaketteja. Syysloma on pian käsillä ja tavallisiin viikonloppuihinkin ihmiset kaipaavat toimintaa. Kalajoella käy väkeä läheltä ja kaukaa. Niin voisi käydä Kokkolassakin, kun paketoitaisiin ja markkinoitaisiin.

Tulevalle areenalle on sovitettavissa monenlaista toimintaa ja on asioiden yksinkertaistamista tehdä helppoja tai halpoja vastakkainasetteluita. Kokkolaan tarvitaan konserttisali, kulttuuri tarvitsee rahaa ja koululaiset kunnollista kouluruokaa.

Hybridiareenaa ja kokonaisuutta on valmisteltu pitkään ja perusteellisesti. Lisäselvityksillä ei isoon kuvaan saada enempää selvyyttä.