Chydeniuksen koulun korona-altistuneiden oppilaiden huoltajat on tavoitettu – Sunnuntaina testataan, Kokkolan uimahallia ei ole tarkoitus sulkea

Kokkolassa Chydeniuksen koulun oppilaalla todettiin lauantaina koronavirustartunta. Koulun 3. ja 4. luokan oppilaat ja heidän opettajansa ovat altistuneet koronavirustartunnalle.

Altistuneet testataan sunnuntain aikana.

Kokkolan sivistysjohtaja Terho Taarna kertoo, että altistuneiden oppilaiden huoltajiin ja asianosaiseen henkilökuntaan on oltu lauantai-illan aikana henkilökohtaisesti yhteydessä ja heitä on informoitu tilanteesta.

Soite kertoi lauantaina, että tartunnan saaneet ovat kotieristyksessä ja tartunnalle altistuneiden selvitystyö on käynnissä. Jo eilen oli selvää, että altistuneita on useita kymmeniä. Tartuntaketju on Soiten mukaan selvillä.

Varotoimenpiteenä Chydeniuksen koulun 3. ja 4. luokan oppilaat ja opettajat asetetaan karanteeniin ja etäopetukseen syyslomaan 9.10.2020 saakka.

Taarnan mukaan karanteeni- ja etäopetusrajaus tehtiin yhteistyössä koulun ja Soiten kanssa, vaikka terveysviranomainen antaa viimeisen sanan karanteenimääräyksissä.

– Kolmas ja neljäs luokka opiskelevat koulussa samassa solussa, joten katsottiin, että ne ovat olleet läheisimmin tekemisissä tartunnan saaneen kanssa. Sama koskee soluissa työskennellyttä henkilökuntaa.

Sivistysjohtaja ei tiedä tarkkaa henkilömäärää, keitä altistuminen koskee tai montako henkilöä Soite testaa sunnuntaina.

Kokkolan kaupungin laajennettu johtoryhmä kokoontuu sunnuntaina kello 14 koronatilannekatsaukseen. Myös Chydeniuksen koulun rehtori on paikalla.

Kokouksessa päätetään muun muassa, miten muita koulun oppilaita ja henkilökuntaa ohjeistetaan koulutyöhön. Taarnan mukaan kaupunki tiedottaa tarvittaessa yleisesti koronatilanteesta.

– Pitää varautua ainakin etäopetuksen alkamiseen, ja siihen miten saadaan esimerkiksi työskentelyvälineet kaikille karanteenissa oleville, Taarna toteaa Chydeniuksen koulun tilanteesta.

Lisäksi ylimääräinen sivistyslautakunnan kokous on kutsuttu koolle maanantaina. Lautakunnalle kuuluu päätös poikkeavien opetusjärjestelyiden käyttöönotosta, käytännössä etäopetukseen siirtymisestä.

Soitesta kerrottiin myös, että koulun lisäksi altistumista on voinut tapahtua myös Vesiveijarissa keskiviikkona 23.9. klo 12–14 ajalla.

– Uimahallin tilanteesta keskusteltiin eilen ja kävi ilmi, että siellä tehtiin sattumalta saman päivän iltana (keskiviikkona) tehoklooraus. Haastattelimme terveystarkastajaa ja tultiin siihen tulokseen, että uimahallin sulkemiselle ei ole edellytyksiä, Taarna kertoo.

Jos tuona aikana Vesiveijarissa vierailleilla esiintyy koronavirukseen viittaavia oireita, tulee soittaa Soiten koronaneuvontanumeroon 06 828 7499.

