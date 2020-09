"Tartunta ei ole tullut ulkomailta"– Lieväoireisenakin on nyt syytä hakeutua koronatestiin, muistuttaa Soiten johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Lauantaina positiivisen koronatestituloksen saaneen Chydeniuksen koulun oppilaan tartunta liittyy Kokkolassa aiemmin ilmi tulleisiin varmistettuihin koronatartuntoihin, kertoo Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell.

Tartuntaketju on siis tiedossa, mutta Dabnellin mukaan ketjut alkavat olla jo hyvin monipolvisia.

– Ainakaan ulkomailta tämä tartunta ei ole tullut.

Kyseinen koulun oppilas testattiin perjantaina.

– Epäillään, että altistumiset on voineet alkaa jo 21. päivä (eli kuluvan viikon maanantaina), Dabnell sanoo.

Lauantain suunnitelman mukaan tänään sunnuntaina testataan koulun 3. ja 4. luokan oppilaat ja heidän opettajansa. Määrä on noin 50–60 henkilöä. Samat henkilöt on asetettu karanteeniin ja etäopetukseen 9.10.2020 saakka.

Dabnell on tyytyväinen, että koulussa on toimittu varotoimena niin, että esimerkiksi kaikki oppilaat eivät ulkoile samaan aikaan ja sisätiloissakin oppilaiden kohtaamista on rajattu. Nämä toimet ovat rajoittaneet altistuneiden määrää 266 oppilaan koulussa.

Koronatestejä tehdään Soitessa viikonloppuna vahvistetun henkilökunnan voimin. Testaamisessa ja jäljityksessä on normaalia enemmän työvoimaa.

Chydeniuksen koulun oppilaat testataan Kokkolassa lastenpäivystyksessä.

– Tärkeintä on nyt noudattaa meidän antamia hygieniaohjeita ja mennä lieväoireisenakin testiin. Aika moni meidän tartunnoista on ollut lieväoireisten levittämiä. Edelleenkään sairaalahoidossa ei ole ketään, johtajaylilääkäri toteaa.

Kaupungin johtoryhmä kokoontuu tilannekatsaukseen sunnuntaina iltapäivällä ja maanantaina varsinainen koronajohtoryhmä on jälleen koolla Soitella.

