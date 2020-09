Päätoimittajan kommentti: Tieto joukkoaltistuksesta muutti monen kokkolaisen viikonlopun vieton – Keskipohjanmaa seuraa tilannetta

Tieto Kokkolan joukkoaltistuksesta sekoitti viikonlopun. Kysymys on tietysti koronasta. Kaupungin keskustassa sijaitsevan koulun oppilaalla todettiin lauantaina koronavirustartunta. Tieto laukaisi liikkeelle prosessin, jonka toimenpiteet jatkuivat koko sunnuntain ja siitä eteenpäin. Tämän kommentin kirjoitan ja julkaisen sunnuntaina kello 12.45.

Kokkolan sivistysjohtaja Terho Taarna kertoi sunnuntaiaamuna Keskipohjanmaan toimittaja Hanna Rautiolle, että altistuneiden oppilaiden huoltajiin ja asianosaiseen henkilökuntaan on oltu lauantai-illan aikana henkilökohtaisesti yhteydessä ja heitä on informoitu tilanteesta. Tartuntaketju on tiedossa ja altistuneita on kymmeniä.

Soite tiedotti lauantaina, että tartunnan saaneet ovat kotieristyksessä ja tartunnalle altistuneiden selvitystyö on käynnissä. Varotoimenpiteenä Chydeniuksen koulun 3. ja 4. luokan oppilaat ja opettajat asetetaan karanteeniin ja etäopetukseen syyslomaan asti.

Taarnan mukaan karanteeni- ja etäopetusrajaus tehtiin yhteistyössä koulun ja Soiten kanssa, vaikka terveysviranomainen antaa viimeisen sanan karanteenimääräyksissä. Kokkolan uusi sivistysjohtaja on saanut poikkeuksellisen alun omalle työlleen. Sama koskee tietysti kuntien ja terveysviranomaisten johtoa kaikkialla Suomessa. Kokkolassakin kaupungin laajennettu johtoryhmä kokoontuu iltapäivällä arvioimaan oikeita toimia.

Pari viikkoa sitten Lestijärven kunta joutui kokeilemaan käytännössä, miten koronapandemiaa varten tehdyt suunnitelmat toimivat tositilanteessa. Lestijärvi saa antaa itselleen hyvän arvosanan.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Soite tiedotti viidestä koronavirustartunnasta sunnuntaina 13. syyskuuta. (Maanantaina luku kasvoi vielä yhdellä todetulla tartunnalla.)

Lestijärven kunnassa tilanne eteni siten, että kunnanjohtaja Esko Ahonen sai sunnuntaina puhelun Soiten infektiolääkäri Marko Rahkoselta, joka tiesi kertoa positiivisesta koronatuloksesta. Iltaviideltä Lestijärven koronaryhmä oli jo koolla päättämässä toimenpiteistä ja keskustelemassa aiheesta. Pienessä kunnassa tehtiin kaikkiaan sata testiä. Koko koulun väen testaamista perusteltiin varotoimenpiteenä. Lestijärven tapauksessa nopeat toimet tepsivät.

Suomalaisen ja vaikkapa Keskipohjanmaan levikkialueesta muodostuvan yhteiskunnan toimivuutta on totisesti testattu tämän vuoden aikana. Turvallisuuden tunnetta kasvattaa tieto siitä, että viranomaiset tuntuvat tosiaan tietävän, mitä tekevät. Erilaisista rajoituksista päättäminen ei ole ihan yksinkertaista, kun kaikilla päätöksillä on kerrannaisvaikutuksensa suuntaan ja toiseen.

Keskipohjanmaa seuraa sunnuntainakin koronatilannetta Kokkolassa ja koko alueella.

