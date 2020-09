Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Nivalalainen instituutti on paikallinen ylpeys – Keskipohjanmaa esittelee tutkimusta ja sen tekijöitä

Kerttu Saalasti on tuttu nimi, mutta mihin hän liittyy. Nivalassa toimiva Kerttu Saalasti Instituutti tekee poikkeuksellista työtä.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti on kansainvälinen tutkimusinstituutti, jonka tehtävä on mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kohdistuva tutkimus ja koulutus. Instituutin tutkimusteema on mikroyritysten toiminnallinen erinomaisuus.

Nivalalaisella Kerttu Saalastilla oli monia meriittejä. Hän oli muun muassa Suomen ensimmäinen naisopetusministeri. Hän oli vaikuttamassa Oulun yliopiston perustamiseen ja on hienoa, että keskellä Nivalaa tehdään kansainvälistä tutkimusta.

Keskipohjanmaassa julkaistaan kerran kuukaudessa instituutin työtä ja tekijöitä käsitteleviä kirjoituksia. Ensimmäinen julkaistiin sunnuntaina verkossa ja printissä.