Anni Saaren kolumni: Miljoonien afrikkalaisten naisten sukuelimet silvotaan pakolla, mutta länsimainen nainen leikkauttaa paikkojaan ihan vapaaehtoisesti

Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä laki tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämisestä.

Sukuelinten silpomisessa naisen ulkoisia sukuelimiä vahingoitetaan. Pahimmillaan ne leikataan kokonaan pois, ja vagina ommellaan kiinni niin, että jätetään vain pieni aukko. Karmea käytäntö aiheuttaa hirvittävää fyysistä ja henkistä kipua ja suuria ongelmia kuukautisten, sukupuolielämän ja synnytysten kannalta. Silpominen on yleistä etenkin Afrikan ja Lähi-Idän muslimitaustaisissa valtioissa, ja Suomessa sitä tavataan maahanmuuttajien parissa.

Sukuelinten silpominen on Suomen rikoslain mukaan kielletty. Lainkohdassa ei kuitenkaan mainita erikseen juuri sukuelinten silpomista. Tähän haetaan muutosta käsittelyssä olevalla lakialoitteella, joka sai alkunsa kansalaisaloitteesta.

Ei ihme, että kansalaisaloitteen allekirjoitukset saatiin helposti. Kukapa voisi olla eri mieltä asiasta? Sukuelinten silpomiseen ei ole olemassa mitään lieventäviä asianhaaroja, ja se on saatava häviämään maailmasta.

Mutta onko erillislaki paras keino siihen? Esimerkiksi THL on huomauttanut, että lakimuutosta tärkeämpää on maahanmuuttajien parissa tehty valistustyö. Sellaisesta ei vain synny otsikoita, joissa kauhistellaan vieraan kulttuurin barbaarisia tapoja. Täällä Suomessa kun naisilla on täysi vapaus valita, mitä hän ruumiilleen tekee.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Esimerkiksi häpyhuulten pienennysleikkauksen saa Cityklinikka-yritykseltä hintaan 1890 euroa + alv. Kauneusklinoilla voi myös kiristyttää vaginansa, teettää häpykummun rasvaimun tai vaikka rakennuttaa itselleen uuden immenkalvon.

Ei näitä uskoisi, jos ei omin silmin netistä lukisi.

Nainen voi myös ompeluttaa ihoonsa langat, joilla kiristetään ilme "kettusilmiksi", pistättää naamaansa täyteaineita tai liimauttaa silmiinsä muoviripset.

Kaiken hulluuden huipennus on "mommy makeover". Siinä naisesta pyritään hävittämään raskauden ja imetyksen jättämät jäljet, eli vatsa kursitaan matalaksi ja rinnat kohotetaan implanteilla pystyyn. Näin se länsimaisen naisen itsetunto saadaan kymppitonnilla kohdalleen.

Jollekin vapaus valita voi tosiaan tarkoittaa epärealististen kauneusihanteiden perässä juoksemista. Mutta onneksi vapaudella on se toinenkin puoli.

Se, ettei ole pakko.