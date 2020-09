Iäkäs mies kadoksissa Haapajärvellä – Poliisi kaipaa havaintoja

Haapajärveltä on kadonnut maanantaina 28.9. noin kello 11–12 aikaan Kari Vornanen. 62-vuotias Vornanen on liikkeellä pinkillä/punaisella jopo-tyylisellä polkupyörällä, jossa on tarroja. Vornanen on pituudeltaan 175-senttinen. Hänellä on hoikka vartalo, vaalea parta, päällä todennäköisesti ruskea bleiserityyppinen takki, maastohousut ja kumisaappaat.

Vornanen saattaa liikkua Haapajärvi–Pyhäjärvi välillä. Akuuteista havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112 ja vihjeet poliisin vihjepuhelimeen p. 0295416194.