Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toimintavalmiusajat lasketaan uudelleen: Kansallisen ohjeistuksen mukainen minimitaso ei riitä

Jokilaaksojen pelastuslaitos aikoo laskea toimintavalmiusaikojaan kansallisen ohjeistuksen tasolle. Tavoite on huomattavasti alhaisempi kuin nykyinen taso.

Suunnitelmasssa sitovat toimintavalmiustavoitteet muutettu kansallisen ohjeistuksen tasolle. Palvelutasoselvityksen mukaan uudet valmiusajat olisivat 50 prosenttia / 50 prosenttia.

Sen mukaan ensimmäisen pelastusyksikön on oltava tavoiteajassa perillä 50 prosentissa kiireellisistä tapauksista. Lisäksi tehokkaan pelastustoiminnan tulisi käynnistyä tavoiteajassa 50 prosentissa tehtävistä.

Pelastuslaitoksen syynä tavoitteen laskemisen on varovaisuus. Ennakkotapauksena on Helsingin kaupunki, joka sai 5 miljoonan euron uhkasakon, kun sitovaa palvelutasoa ei saavutettu.

Toimintavalmiustavoite sisältyy pelastuslaitoksen palvelutasoselvitykseen, josta pelastuslaitoksen johtokunta on pyytänyt kunnilta lausunnot. Johtokunta on jo itse evästänyt pelastuslaitosta kokouksessaan 11. syyskuuta, että tavoiteprosentit on arvioitava uudelleen.

– Johtokunta ei halunnut tyytyä minimitasoon, siksi tavoitteet on arvioitava uudelleen, selittää pelastusjohtaja Jarmo Haapanen.

Myös Ylivieskan kaupunginhallitus on johtokunnan evästyksen kannalla, tosin äänestyksen jälkeen. Äänin 5–4 kaupunginhallitus päätti, ettei sillä ole huomautettavaa palvelutasopäätöksestä huomioiden edellä mainittu pelastuslaitoksen johtokunnan päätösevästys.

Äänestyksessä vastakkain olivat kaupunginjohtajan esitys sekä Samuli Kärkisen vastaesitys. Sen mukaan toimintavalmiusaikatavoitteiden tulee olla lähellä nykyisiä arvoja tai vähintäänkin verrokkipelastuslaitosten keskiarvon tasolla.

Kaupunginjohtajan esityksen takana olivat Eveliina Autio, Tiina Junttila, Mikko Korkeakoski, Kati Marjakangas ja Juha Isokoski. Samuli Kärkisen esityksen kannalla olivat Kärkisen lisäksi Jouko Ylimäki, Tarmo Hirvelä ja Paula Haapakoski.

