Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Suomalaisten perinteet muuttuvat, ja yksi niistä on suomalaisten rakastama juhla

Linnanjuhlat on suomalaisten rakastama perinne, joka kokee muutoksen tänä vuonna kuten moni muukin asia. Tiistai toi odotetun uutisen siitä, että itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa ei järjestetä. Sen sijasta Yle näyttää televisiossa illan aikana suomalaista taidetta ja koosteita Linnan juhlista vuosien varrelta sekä juhlintaa eri puolilta Suomea.

Erikoinen suomalainen perinne on ollut vuosikymmenet se, että miljoonayleisö katsoo televisiosta, kuinka presidenttipari ottaa vastaan noin kaksi tuhatta vierasta. Ja suurin osa ohjelmasta todella kuluu siihen, että vieraiden saapumista Presidentinlinnaan katsotaan. Lisäksi kuunnellaan toimittajien selostusta siitä, kuka tulee milloinkin kättelyvuoroon. Kuulostaa tylsältä, mutta asianharrastajien mielestä se on kaikkea muuta.

Suomalainen itsenäisyyspäivän vietto on jännittävä yhdistelmä vakavamielisyyttä ja arkisuutta. Kun väki katsoo kansakunnan kerman juhlintaa, se sujuu hyvin villasukissa ja oloasussa. Toki osa ihmisistä pukeutuu, laittaa juhlavaa syömistä ja juhlistaa tärkeätä iltaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tietää juhlan arvon suomalaisten sydämissä. Presidentin kanslian tiedotteessa Niinistö totesi tiistaina, että "juhlimme Suomea ja itsenäisyyttämme kaikkien suomalaisten kanssa yhdessä uudenlaisen ohjelman kautta."

Itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton historia ulottuu vuoteen 1919, jolloin Linnassa järjestettiin iltapäivävastaanotto. Ensimmäinen iltavastaanotto oli vuonna 1922. Sen jälkeen on nähty monenlaisia vaiheita ja esimerkiksi sotavuosina vastaanottoa ei luonnollisesti pidetty.

Itsenäisyys on vakava ja juhlallinenkin asia suomalaisessa historiassa. Siksi on hienoa, että juhlia ei pelkästään peruta vaan ihmiset saavat toisenlaista ohjelmaa. Tänäkin vuonna on mahdollisuus arvostaa veteraanien tekemää työtä ja tuoda esiin Suomen historiaa.

Moni keskipohjalainenkin on saanut menneinä vuosina kunnian osallistua juhlavastaanotolle. Runsaan kahden kuukauden kuluttua lähestyvä juhlapäivä vaikuttaa esimerkiksi Keskipohjanmaan sisältöihin. Tänä vuonna keskitytään muistelemaan menneitä vuosia, pukuloistoa ja itsenäisyyspäivään liittyviä ajatuksia.

Nyt on oikea hetki arvioida myös Suomen nykytilaa ja kuulla paikallisten ihmisten ajatuksia siitä, millainen Suomi halutaan tulevaisuudessa rakentaa.