Jihadistiset iskut saivat unohtamaan paljon tuhoisamman separatismiterrorin – tulevaisuuden terrorismia on vaikea ennustaa, sanoo terrorismintutkija



Kun 2010-luvulla ja sen jälkeen on puhuttu terrorismista, se on yhdistetty lähes poikkeuksetta uskontoihin ja erityisesti islamiin. Suurin osa viime vuosina Euroopassa tehdyistä tuhoisista iskuista on radikaali-islamistien tekemiä, mutta näin ei aina ole ollut, sanoo terrorismintutkija, yliopistonlehtori Leena Malkki.