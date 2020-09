Perhonjokilaakso-lehti täyttää torstaina 50 vuotta – Syntymäpäivää juhlistetaan juhlalehdellä ja Mauno Järvelän tekemällä tekstaribiisillä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KPK Mediaan kuuluva Perhonjokilaakso-lehti täyttää torstaina 50 vuotta. Ensimmäinen Perhonjokilaakso-lehti ilmestyi 1.10.1970. Päivälleen 50 vuotta myöhemmin torstaina ilmestyy lehden juhlanumero.

– Aikaisemmin 50-vuotiaalle on hankittu jo keinutuolia, mutta tämän päivän viisikymppinen vain nauttii digiajan eduista. Perhiksen luotsaaminen on etuoikeus ja myös haaste, sillä printtilehden on lunastettava paikkansa joka viikko kahvipöydissä, tietää Perhonjokilaakson päätoimittaja Sanni Aho.

– Paikallislehti on tuotteenakin ihan loistava keksintö. Se on ihmisille läheinen ja puhutteleva kuin ystävä tai lähisukulainen. Perhonjokilaakson lempinimi Perhis kuvastaa hyvin lehden ja ihmisten välistä suhdetta. Rakkaalla lapsella on monta nimeä ja tällä vielä lempinimi, sanoo KPK Yhtiöiden sisältöjohtaja Tiina Ojutkangas.

Juhlalehteen on tehty juttuja toimituksen ja paikallisten ihmisten arjesta ennen ja nyt. Lisäksi esiin nostetaan mielenkiintoisia henkilöitä ja ilmiöitä vuosien varrelta.

Torstaina julkaistaan myös kaustislaisen Mauno Järvelän Perhonjokilaaksolle tekemä tekstaribiisi. Viestien laulu -kappaleeseen on otettu aitoja lehden tekstiviestipalstalla julkaistuja viestejä.

– Mauno selaili pitkään vanhoja vuosikertoja ja koosti sanoitukseen melkoisia helmiä, kertoo Aho.

Perhonjokilaakso on järjestänyt juhlakahvituksia vuoden mittaan levikkialueen kunnissa eli Halsualla, Kaustisella, Perhossa, Vetelissä ja Ullavassa. Kävijöitä oli yhteensä 1 400.

– Kierros paikallisten parissa oli onnistunut, ja palaute lehdestä oli hyvää. Meillä on vahva lukijasuhde, ja saamme ihmiset liikkeelle, Aho sanoo.

Sanomalehden teko on muuttunut melkoisesti 50 vuodessa. Puoli vuosisataa sitten uutiset saattoi lukea ainoastaan printtilehdestä. Sittemmin sen rinnalle on tullut verkkouutisointi.

Aho on työskennellyt Perhonjokilaakson päätoimittajana kahden vuoden ajan. Hänen aikanaan lehdessä on tehty digitaalisia harppauksia.

Sisältöjen tekeminen verkkoon on rutiininomaista siinä missä lehden juttujen jakaminenkin some-kanaviin. Viime vuosina Perhonjokilaaksossa on tehty myös podcasteja ja videosisältöjä.

Painettu paikallislehti on silti pitänyt pintansa. Se tulee tilattuna 70–80 prosenttiin Perhonjokilaakson levikkialueen kotitalouksista. Merkittävä osa tilaajista on alueen ulkopuolelta.

– Etätilaajat ovat täältä lähteneitä mutta alueelle juuret omaavia. Vuosien varrella on tehty asioita oikein, että muualle muuttaneet nauttivat edelleen meidän tekemästämme sisällöstä, kertoo Aho.

Perhonjokilaakson 50-vuotisjuhlalehden jutut löytyvät täältä.