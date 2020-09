Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Paikallinen lehti on rakas ystävä ja paljon muuta – Perhonjokilaakso-lehti on nyt 50-vuotias

Kun päätoimittaja Sanni Aho puhuu lehdestään, hänen silmänsä loistavat. Paikallislehti Perhonjokilaakso on läheinen lukijoille ja läheinen tekijöilleen. Ahon luotsaama lehti ilmestyi viisikymmentä vuotta sitten ensimmäisen kerran.

Tänä vuonna on Perhonjokilaakson eli Perhiksen juhlavuosi. KPK Yhtiöiden paikallislehdissä ja koko Suomessa tiedetään, että paikallislehdissä on tehtävä lujasti töitä eikä mediamurros hyppää pienten lehtien yli.

Lehden tarkoitus lukijoiden ystävänä, läheisenä ja tukijana on kirkkaan selvä. Paikallislehti elää ihmisten kanssa iloissa ja suruissa, kertoo paikallisista päätöksistä ja puolustaa omiaan. Pieni on suurta ja on fiksua tekijöiltä olla vähättelemättä elämän pieniä ilmiöitä.

Perhonjokilaakso on menestyvä lehti. Sitä suosivat lukijat ja ilmoittajat. Päätoimittaja Sanni Aho arvioi lehdessään, että paikallismedian talouden pitää olla kunnossa säilyäkseen elinvoimaisena tulevaisuudessakin. Eurot tulevat harvoin helposti. Paikallislehden tulot muodostuvat tilausmaksuista ja ilmoituksista.

Aho toteaa torstain Perhonjokilaaksossa, että uhkakuvia toki tulevaisuuden päällä leijuu, mutta näin leijuu kaikilla aloilla. Ne otetaan vastaan sellaisina kuin ovat ja ratkaisut etsitään parhaalla olemassaolevalla tiedolla.

Median moniottelija, paikallislehtien ystävä Jani Halme totesi muutama vuosi sitten lehtihaastattelussa, että paikallisuudesta ja pienistä uutisista voisi löytyä avaimet selviytymiseen. Halmeen mukaan suomalaiset ovat niin pieni kansa, että perheriitoihin ei ole varaa. Kaikkien suomalaisten olisi hyvä tietää myös oman kuplansa ulkopuolella tapahtuvista asioista. Se voisi vähentää myös vastakkainasettelua esimerkiksi Helsingin ja muun Suomen välillä (HS 18.10.2016). Helppoa olla samaa mieltä siitä, että maailma kummasti laajenee, kun kurkistaa kuplasta ulos.

Halme on puhunut vuosia paikallislehtien puolesta. Helsingissä on muitakin paikallisten lehtien tilaajia. Aika moni Perhonjokilaaksonkin tilaajista lukee lehtensä oman alueen ulkopuolella. Tuoreeltaan se onnistuu digitaalisena näköislehtenä. Digiasioita ja nykytekniikan keinoja kehitetään paikallismediassa koko ajan. Joskus paikallinen media on ketterien ideoiden etujoukoissa.

