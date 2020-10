Koronavilkun kautta syyskuussa 600 ilmoitusta koronavirustartunnasta

Koronavilkun käyttäjät tekivät sovelluksessa 600 ilmoitusta koronavirustartunnasta syyskuussa. Tämä tarkoittaa sitä, että noin joka kolmas syyskuussa viruksen saanut ilmoitti tartunnastaan Koronavilkun kautta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Sovelluksen käyttäjä ilmoittaa tartunnastaan syöttämällä sovellukseen kertakäyttöisen avauskoodin. Avauskoodin saa tartuntatautien jäljittäjältä samalla kun hän haastattelee tartunnan saanutta. Koodin syöttämisen jälkeen sovellus lähettää tiedon muille sovelluksen käyttäjille, jotka ovat voineet altistua tartunnalle.

Koronavilkku-sovellus on tehty nopeuttamaan virukselle altistuneiden tavoittamista ja tartuntaketjujen katkaisemista. Koronavilkku on ladattu nyt yli 2,2 miljoonaa kertaa.

Suomalaisia aktiivisempia lataajia löytyy Euroopasta vain Irlannista, jossa ollaan latausmäärissä hitusen Suomea edellä.

– Suuri kiitos Koronavilkun käyttäjille osallistumisesta epidemian torjuntaan. Varsinkin tartuntamäärien kasvaessa tartuntaketjujen katkaisu tehostuu, kun altistumisilmoituksen saaneet lisäävät omia varotoimiaan sovelluksen antaman ohjeistuksen mukaisesti, sanoo johtaja Mika Salminen THL:n lähettämässä tiedotteessa.

Koronavilkusta on julkaistu uudet versiot. Päivityksessä on ratkaistu yleisimpiä ongelmia, jotka ovat saattaneet haitata sovelluksen toimintaa. THL muistuttaa käyttäjiä tarkistamaan, että puhelimessa on päivitetty, Koronavilkun uusin versio.

Android-puhelimessa (esim. Samsung, Huawei, Xiaomi, Nokia), Koronavilkku-sovellus tulee avata päivityksen jälkeen, jotta tarvittavat muutokset tulevat voimaan.

THL:n mukaan teknologiayhtiö Solita korjaa parhaillaan ongelmaa, joka koskee useiden tuntien mittaisia altistumistilanteita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kodeissa tapahtuvat altistumiset, joissa yhdellä perheestä on todettu tartunta. Koronavilkku ei ole lähettänyt näistä kohtaamisista altistumisilmoituksia muille perheenjäsenille.

– Vika koskee pitkiä, yhtäjaksoisia altistumistilanteita. Se ei vaikuta satunnaisten kohtaamisten seurantaan, kertoo Solitan teknologia-asiantuntija Sami Köykkä.