Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Koulussa tapahtuvaan väkivaltaan pitää aina puuttua – Keskipohjanmaa jatkaa koulukiusaamisesta kertovien juttujen julkaisemista

Koulukiusaaminen ja koulussa tapahtuva väkivalta tuntuvat olevan tällä hetkellä lähes päivittäisiä uutisaiheita. Molemmat ilmiöt ovat vakavia ja voivat liittyä myös yhteen. Minkäänlaista väkivaltaa ei pidä vähätellä eikä nuori ikä vapauta kaikesta vastuusta, ei myöskään lasten vanhempia.

Tuorein täkäläinen tapaus tuli julkisuuteen Keskipohjanmaan kautta torstaina. Keskipohjanmaan saamien tietojen mukaan Pietarsaaressa Etelänummen koulun oppilas pahoinpideltiin alkuviikolla. Koulun rehtori Kim Pitkäkangas vahvistaa tiedon pitävän paikkansa. Kyseessä oli kahden yläkouluikäisen oppilaan välinen yhteenotto koulun läheisellä kentällä koulupäivän jälkeen ja asiasta on ilmoitettu poliisille.

Poliisitutkinnan aikana selvinnee, mistä Etelänummen tapauksessa oli kysymys. Suomessa on tullut esiin useita vakavia väkivallan tekoja ja kiusaamisia, joissa osapuolina ovat kouluikäiset.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) Pietarsaaresta muistuttaa koulukiusaamiskeskustelussa kiusaajan mahdollisesta vahingonkorvausvastuusta. Keskipohjanmaan haastattelussa oikeusministeri korostaa, että myös oikeuslaitos voi puuttua vakavaan kiusaamiseen. Näissä tapauksissa kiusaaja voi iästään riippumatta joutua korvaamaan aiheuttamansa aineelliset ja henkiset vahingot.

Rikosoikeudellinen vastuu alkaa vasta 15-vuotiaana, mutta se ei tarkoita, että sitä nuoremmat eivät olisi vastuussa teoistaan. Vaikka syyttäjä ei pysty nostamaan syytettä rikoksesta, tekijä voidaan tuomita korvauksiin.

Henriksson kommentoi myös vanhempien juridista vastuuta. Oikeusministerin mukaan alaikäisen vanhemmat ja huoltajat ovat lapsiinsa nähden valvontavastuuasemassa ja voivat periaatteessa olla jopa rikosoikeudellisessa vastuussa tämän velvollisuuden tietoisen laiminlyönnin seurauksena toteutuneista rikoksista. Asia on hyvä muistaa, vaikka käytännössä tämä puoli tulee harvoin esiin.

Koulukiusaamisesta nostetaan harvoin kanteita, mutta mahdollista se on. Viime aikoina on alettu puhua myös oikeudellisesta vastuusta, kun tähän asti pääroolissa on ollut sovittelu tai yhteistyön parantaminen koulussa. Nämä eivät sulje pois toisiaan.

Koulun on oltava turvallinen paikka kaikille lapsille. Sanat satuttavat joskus koko elämän ajaksi. Fyysinen väkivalta voi olla hyvinkin rajua.

Kokkolassa Keski-Pohjanmaan keskussairaalan opetusyksikön apulaisrehtori Karita Mäkelä Mariankadun koulusta toivoo jonkinlaista velvoittavaa keskusteluapua sekä kiusatuksi tulleelle oppilaalle että hänen kiusaajalleen.

Hänen mukaansa koulujen käyttämät rangaistukset eivät yksin auta. Olisi tehokkaampaa, jos kiusaaja joutuisi todella pysähtymään tekonsa edessä ja käymään sitä perin pohjin läpi.

Keskipohjanmaa käsittelee kouluväkivaltaan ja kiusaamiseen liittyviä aiheita myös tulevina päivinä ja viikkoina.

