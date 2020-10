Käräjäoikeus määräsi kahdelle kokkolalaiselle sakkoja eläinsuojelurikoksesta – Ihmisille vaarallisen koiran vartiointia ja hoitoa oli laiminlyöty kesällä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolalainen mies ja kokkolalainen nainen saivat sakkorangaistuksen eläimen vartioimatta jättämisestä ja eläinsuojelurikoksesta käräjäoikeudessa. Vuonna 1984 syntyneelle naiselle maksettavaa tuli 400 euroa, vuonna 1978 syntyneelle miehelle 800 euroa.

Syytetyt olivat jättäneet touko-kesäkuun aikana toistuvasti vartioimatta ihmisille vaarallisen eläimen. Vastuun laiminlyönnistä seurasi, että husky-rotuinen uroskoira oli käyttäytynyt aggressiivisesti ihmisiä kohtaan. Se oli karannut useita kertoja kotipihalta naapurien pihoille.

Lisäksi koiraa ei ollut hoidettu ja ravittu riittävästi kesän aikana. Laiminlyöntien myötä koira on ollut laiha ja lihasköyhä. Koira on otettu väliaikaisesti viranomaisten haltuun, ja se on saanut väliaikaista hoitoa eläinsuojeluviranomaiselta.

Syyttäjä vaati syytetyille neljä vuotta kestävää, koiria koskevaa eläintenpitokieltoa. Syyttäjä myös vaati, että syytettyjen on luovutettava eläintenpitokieltoon tarkoitetut eläimet valtiolle. Nämä vaatimukset käräjäoikeus hylkäsi.

Syytetyt ovat kiistäneet rikokset. Tuomio ei ole lainvoimainen.

//2.10. kello 8.02 Muokattu otsikkoa.