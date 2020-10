Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan Tv-viikon kommentti: Puolalaiset tulevat ja jyräävät meidät

Kiistellessämme ovatko Kaikki synnit, Rauhantekijä tai Karppi kökköjä, ihan okei, hyviä kotimaisiksi tai kansainvälistä tasoa, itsevarmat pohjoismaiset serkkumme keräävät tv-sarjakisoissa voiton toisensa jälkeen.

Nyt puolalaisetkin menevät ohi oikealta ja vasemmalta!

Sivulla esitelty omaperäinen Signs on näyttänyt jo kolmannen kautensa trailerin. Katsojia koukuttaa toinenkin Netflixin puolalainen mysteerisarja, Kadonneet. Sekin nostaa taitavasti sekä keski-ikäiset että nuorison päähenkilöikseen.

Kadonneet perustuu amerikkalaisromaaniin. Harlan Coben on teoksen per vuosi tehtaileva menestyskirjailija. Käänteikkäät juonet sisältävät Wikipedian mukaan uudelleen esiin nousevia tai väärintulkittuja menneisyyden tapahtumia, murhia ja onnettomuuksia. Cobenin pähkähullu The Stranger esiteltiin TV-viikkoliitteessä aiemmin.