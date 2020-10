Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

Punti Ferrer Reserva Syrah Cabernet Sauvignon 2018, Chile, 9,49 €

Liikun heikoilla jäillä kun aion arvioida Chileläisen punaviinin, mutta koetan olla puolueeton ja analyyttinen. Punti Ferrer Reserva on tehty Syrahista ja Cabernet Sauvignon rypäleistä, eli tuhti paketti on tiedossa. Eri asia sitten miten tällä kertaa on onnistuttu säätämään viinin makua. Etelä-Amerikan viineissä häiritsee yleensä posketon marjaisuus ja yliviritetty intensiivisyys.

Nyt tuoksu on sentään rypäleiden mukainen, tosin hyvin voimallinen. Karhunvatukkaa, kypsähköä mustaherukkaa, hapankirsikkaa ja vähän mansikkaisuutta. Runsasta marjaisuutta, mutta muut elementit jäävät niiden varjoon, jos niitä on.

Maku on heti alusta lähtien yhtä runsas kuin tuoksukin. Samoja tummia marjoja, kohtuullisen tiukat parkkihapot ja makua koko suun leveydeltä. Mutta jälkimaku on jotenkin tylppä ja tammisen kuiva. Ruoka pelastaa paljon. Mausteinen Grillattu possunfile ja uunijuurekset toimivat kyllä, tosin silloin muhkea marjaisuus ja lievä makeus korostuvat. Todennäköisesti ne jotka pitävät muutenkin Chilen punaviineistä tykkäävät tästäkin helposti. Minusta Punti Ferrer on kuitenkin yksioikoinen, liian nuori jotta sitä voitaisiin kutsua reservaksi ja siitä puuttuvat kaikki jälkimaun hienot aromit. En lämpene, vaikka viini periaatteessa on hyvin tehty ja edullinen.