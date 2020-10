Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Anna Linnanmaalla, Terhi Riutalla, Riikka Koskimaalla ja Anu Paloaholla pitää nyt kiirettä. He järjestävät parhaillaan minikauppakeskusta Pukumiehen vanhoihin tiloihin kauppakeskus Chydeniaan.

Kaikki lähti liikkeelle Chydenian liiketilakilpailusta, jonka myötä alueen naisyrittäjät keksivät yhteistyöverkosto Moninaisen. Sen tarkoituksena on nostaa esiin alueen pieniä ja paikallisia yrityksiä.

– Saimme kuulla viime viikon alkupuolella, että saamme Pukumiehen tilat käyttöömme, joten aikataulu on melko tiukka. Yrittäjät osaavat kuitenkin toimia nopeasti varsinkin silloin, kun tavoite on tärkeä, Linnanmaa kertoo.

Moninaisten minikauppakeskus on tapahtuma, jonka aikana alueen yrittäjät pääsevät esittelemään palveluitaan ja tuotteitaan yleisölle.

Nimenmukaisesti tavoitteena on saada paikalle mahdollisimman monipuolinen kattaus paikallista osaamista. Vaikka nimi viittaa naisiin ja järjestelystä vastaavat naiset, ovat miesyrittäjätkin yhtä lailla tervetulleita mukaan.

– Minikauppakeskukseen on tulossa monenlaisia tuotteita, luentoja, työpajoja, taidenäyttely ja esimerkiksi joogatuokio. Tavoitteena on, että tapahtuma on myös visuaalisesti kaunis elämys.

Tilaa ryhdytään rakentamaan tiistai-iltana, ja ensimmäiset työpajat järjestetään jo keskiviikkona. Näytteilleasettajat ovat paikalla torstaista sunnuntaihin.

– Tarkemmat aikataulut voi tarkistaa esimerkiksi Facebook-tapahtumastamme, Linnanmaa neuvoo.

Vaikka sekä tiukka aikataulu että koronavirustilanne asettivat paineita järjestelyyn, minikauppakeskusta on rakennettu positiivisella otteella. Korona huomioidaan esimerkiksi käsidesiä tarjoamalla ja pitämällä huolta riittävistä turvaväleistä.

Yrityksillä on ollut rankka vuosi, joten järjestäjät toivovat, että ilmainen liikepaikka popup-myymälässä helpottaisi vaikeaa taloustilannetta ja piristäisi myös tulevaa joulusesonkia.

– Varsinkin tämä korona-aika on osoittanut sen, että yrittäminen ei ole ihan yksinkertaista. Siksi onkin tärkeä yhdistää alueen yrittäjien voimia ja kohottaa sillä tavalla yhteishenkeä, Linnanmaa sanoo.