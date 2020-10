Pietarsaareen, Luotoon, Pedersöreen ja muihin Pohjanmaan maakunnan kuntiin vahva maskisuositus – Vaasan sairaanhoitopiirissä 13 uutta koronatartuntaa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Vaasan sairaanhoitopiirin koronatartuntatilanne on heikentynyt merkittävästi kahden viimeisen päivän aikana, sairaanhoitopiiristä kerrotaan. Uusia tartuntatapauksia on todettu torstain ja perjantain välisenä aikana 13. Näistä kymmenen on vaasalaista opiskelijaa ja kaksi Vaasan keskussairaalan työntekijää.

Koronaviruspositiivisten näytteiden osuus kaikista otetuista näytteistä on 1,3 prosenttia. Ilmaantuvuusluku on nyt Pohjanmaalla 19.4, mikä osoittaa, että epidemia on alueella selvässä kiihtymisvaiheessa.

Vaasan sairaanhoitopiiri on yhdessä Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmän kanssa päättänyt tänään perjantaina 2. lokakuuta ottaa käyttöön uusia vahvoja suositustoimia, joilla tähdätään epidemian rajoittamiseen.

Pohjanmaan alueen asukkaille annetaan vahva suositus käyttää hengityssuojainta aina asioidessa julkisissa tiloissa kodin ulkopuolella. Suuria väkijoukkoja on syytä välttää ja toisiin ihmisiin tulee pyrkiä pitämään riittävä 1–2 metrin suojaetäisyys.

Edellä mainittu vahva hengityssuojainsuositus koskee myös lukioita ja muita toisen asteen oppilaitoksia sekä korkeakouluja ellei riittäviä turvavälejä voida taata. Suositus ei koske tässä vaiheessa peruskouluja.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hengityssuojaimia suositellaan pidettävän aina mukana ja helposti saatavilla, jolloin suojain voidaan ottaa käyttöön aina tarvittaessa.

Ensisijaisesti jokaisen kansalaisen täytyy itse hankkia hengityssuojaimensa. Alueen kunnat ovat kukin järjestäneet omilla käytännöillään hengityssuojainten jakelun vähävaraisille.

Keskipohjanmaan levikkialueen kunnista suositus koskee Kruunupyytä, Pietarsaarta, Luotoa, Pedersöreä ja Uusikaarlepyytä.

Sairaanhoitopiiristä muistutetaan, että on tärkeää, että alueen asukkaat jäävät kotiin lievienkin hengitystieoireiden ilmaantuessa. Normaaliin arkielämään voi palata kahden oireettoman päivän jälkeen. Jos hengitystieoireita on vielä kahden päivän jälkeen tai oireet voimistuvat, neuvotaan alueen asukkaita ottamaan puhelimitse yhteyttä omaan terveyskeskukseen, jossa päätetään tarvittavista jatkotoimista.

Suositukset Pohjanmaan alueen kuntiin ovat voimassa 2.10. lähtien aina 25.10.2020 saakka.

Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran ensi tiistaina 6.10. tarkastelemaan epidemiatilanteen etenemistä ja ehkäisyä.

Vaasan yliopisto ilmoitti torstaina siirtyvänsä kahdeksi viikoksi etäopetukseen opiskelijoilla todettujen koronavirustartuntojen vuoksi.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on todettu tähän mennessä yhteensä 123 koronavirustartuntaa.