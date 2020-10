Huoltoseisokki pyöräyttää käyntiin lähes 2000 työntekijän karusellin Pietarsaaren sellutehtaalla – koronaa torjutaan kaikin keinoin



Pietarsaaren UPM:n sellutehtaan huoltoseisokista on tulossa ennennäkemättömän vilkas. Maanantaina 12. lokakuuta alkava kolmeviikkoinen urakka on paisunut niin, että tehtaan aitojen sisällä paiskii töitä yhtäaikaa 1 900 henkilöä, joista 1 600 on ulkopuolisten urakoitsijoiden palveluksessa.