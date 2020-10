Lukijan mielipide: "Sinä et voi olla omaishoitaja, koska olet äiti" – Kuinka monta kertaa erityislapsen vanhempi törmää tähän?

Omaishoitaja, makustellaan sanaa. Mieti, mikä mielikuva sanasta nousee mieleesi.

Useille siitä nousee mieleen ikäihminen, joka hoitaa puolisoaan. Alttarilla on luvattu rakastaa myötä- ja vastamäessä. Aamupuurot ja päiväkahvit yhdessä, rakastan sinua niin, lupaan sinusta myös huolehtia.

Omaishoitaja. Lapsi, joka hoitaa iäkästä vanhempaansa. Tunnollisesti minä lupaan sinua hoitaa, olethan sinä kasvattanut minut ja antanut minulle elämän.

Omaishoitaja. Ihminen, joka huolehtii ystävästään tai tuttavastaan, joka ei pysty itsestään huolehtimaan. Aikuinen aikuiselle lupaus.

Omaishoitaja. Sisarus, joka huolehtii toisesta sisaruksestaan. Samaa lihaa ja verta, velvollisuus on taottu sydämeen.

Omaishoitaja. Vanhempi, joka hoitaa omaa lastaan. Mitä? Ethän sinä ole omaishoitaja. Sehän kuuluu vanhemmuuteen. Sinä et voi olla omaishoitaja, koska olet äiti.

Kuinka monta kertaa erityislapsen vanhempi törmään tähän?

Mikä tekee toisesta omaishoitotilanteesta hyväksyttävämpää kuin toisesta? Kuinka moni omaishoitaja vaihtaisi oman osansa pois, milloin tahansa, elämään ilman omaishoitosuhdetta. Elämään ihmisen kanssa, jolla ei ole sairauksia ja kipuja. Ihmisen kanssa, joka kasvaa mittareiden mukaan normaalisti, tai ihmisen kanssa, joka selviytyy arjesta ilman erityisiä avuntarpeita.

Keski-Pohjanmaan alueella on 141 virallisen omaishoidettavan statuksen saanutta 18–64-vuotiasta. 153 kappaletta alle 18-vuotiasta, joilla on omaishoidettava status. Kokkola-Kruunupyy-Kannus -alueella on yli 800 virallista omaishoidettavan statuksen saanutta yli 65-vuotiasta. Kuinka moni on omaishoitaja, eikä edes tiedä olevansa sitä?

294 perhettä Keski-Pohjanmaan alueella, jotka joutuvat kohtaamaan asian, miten sinä olet omaishoitaja, vaikka olet vanhempi? Sinun velvollisuuteesi kuuluu hoitaa lastasi. Kuinka monta erityislapsiperhettä löytyy alueelta, johon ei ole hakemuksista huolimatta omaishoidontukea saanut?

On aika vavisuttaa stereotypiaa omaishoitajasta. Jokainen omaishoitotilanne on yhtä tärkeä ja arvokas. Minä hoidan lastani, se on minun velvollisuuteni. Mutta mikään ei muuta tilannetta, että lapsemme on parantumattomasti sairas. Mikään rahasumma ei korvaa sitä tai tuo lapsemme terveyttä takaisin. Aina meidän arki tulee vaatimaan enemmän kuin ei-sairaiden lasten arki.

Ensi kerralla, kun mietit, onko erityislapsen vanhempi omaishoitaja, pysähdy ja kysy itseltäsi. Olisitko sinä valmis antamaan oman lapsesi terveyden pois? Elämään kuolemanpelon kanssa? Hyppäämään lääkäreissä? Kasvattamaan toivoa joka lääkärikäynnin jälkeen? Valvomaan öitä ja tietämään, että sairas lapsesi ei välttämättä ikinä kykene itsenäiseen elämään? Luopumaan lapsestasi joku päivä? Menettämään oman terveytesi murehtimalla ja taistelemalla selvien asioiden puolesta? Ostamaan lääkkeet ja pelkäämään että lääkkeen loputtua apteekista lapsesi ei selviä kauaa? Sähkökatkon aikana mietit, mistä lisävirtaa lapsesi elintoimintoja ylläpitäviin laitteisiin? Tämä kaikki noin 408,09 eurolla kuukaudessa.

Minä olen valmis vaihtamaan paikkoja sinun kanssasi. Annan milloin tahansa lasteni sairauden pois. Vanhemmuus ei ole sama asia kuin omaishoitajuus. Olisitko valmis hyppäämään saappaisiini?

Pohjanmaan Tyttöjen Supertiimin puolesta

Ulpu Keränen