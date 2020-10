Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Yhdysvaltain vaalikamppailu muuttuu vain omituisemmaksi Trumpin sairastuttua

Yhdysvaltojen presidentinvaaleja on seurattu Suomessa ja ympäri maailmaa suurella mielenkiinnolla. Kun presidenttiä ollaan valitsemassa läntisen suurvallan kaltaiseen maahan, vaikuttaa valinta muuallekin.

Donald Trumpin presidenttikausi on ollut kuin jännitysnäytelmä, ainakin Suomesta ja Euroopasta katsoen. Asiat näyttävät toisenlaisilta, kun ne näkee läheltä: joidenkin mielestä paremmalta, toisten mielestä paljon pahemmalta. Yhdysvallat on muutakin kuin presidentin toilailuja vai onko Trump jonkun mielestä onnistunut.

Donald Trump ilmentää lähes järkyttävällä tavalla ajan henkeä, jossa rääväsuinen ja faktoihin perustumaton huutelu saa kansanjoukot hereille. Trump on jäänyt valheesta kiinni useammin kuin kukaan pystyy laskemaan.

Viime keskiviikon vaaliväittely näytti tilanteen karuuden. Myös vastaehdokas Joe Biden sortui sekoiluun ja päälle puhumiseen. Trumpin leimaaminen rasistiksi ja huonoimmaksi presidentiksi ikinä ovat väitteitä, jollaisia ei ole ennen Yhdysvaltain vaaliväittelyissä kuultu, mutta Bidenia on vaikea moittia. Kahden tunnin vaaliväittely oli piinallista katsottavaa ja Suomen aikaan varhainen herätys saattoi kaduttaa muitakin kuin tämän kirjoituksen kirjoittajaa.

Trumpin twiitti koronaan sairastumisesta yllätti ja ei yllättänyt. Yhdysvaltain presidentti on suhtautunut kaiken aikaa koronaan kuin se olisi pieni vitsaus, josta ei tarvitse välittää. Trump on vakuuttanut, että koronapandemian pahin vaihe on ohi. Myös televisiokuvista saattoi nähdä, että tilanteeseen ei suhtauduta vakavasti. TV:n vaaliväittelyn yleisössä oli suuria ihmisjoukkoja ilman riittäviä turvavälejä tai maskeja.

Lauantain tiedon mukaan Trump on sairaalassa ja hoitaa tehtäviään sieltä. Yhdysvalloissa spekuloidaan nyt jopa presidentin menehtymisellä kesken vaalikampanjan. Vastaehdokas Bidenin terveydentila on tietysti myös seurannassa. Mitä jos myös heiveröiseltä näyttävä Biden on saanut tartunnan vaikkapa vaaliväittelytapaamisen seurauksena? Trump ei ole puheissaan arvostanut Bidenin varovaisuutta korona-asioissa ja on suorastaan vähätellyt vastaehdokasta kasvomaskin käytöstä.

Miten koronatartunta vaikuttaa vaalin lopputulokseen ja Trumpin kannatukseen? Sitä ei tiedä vielä kukaan, mutta sairastuminen saattaa merkitä myös lisä-ääniä. Demokraattien ehdokas Biden on toivottanut Trumpille ja tämän vaimolle paranemista. Sairautta ei sovi ottaa vaaliaseeksi ainakaan julkisesti.

Vaalikamppailu tiukkenee ja samalla nähdään viitteitä siitä, miten tämänkin kaltainen tilanne hoidetaan "uudessa normaalissa". Suomen kuntavaalit ensi keväänä on melko paljon pienempi tapaus kun Yhdysvaltojen vaalit. Se on selvää, että monenlaisia uusia käytäntöjä kehitetään puolen vuoden aikana. Yhdysvalloissa vaalit huipentuvat kuukauden kuluttua.