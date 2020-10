Asiantuntijan kannanotto: Nuorten silmäterveys on jäänyt koronan jalkoihin – "Nykytilanteessa olisi tärkeää, että lasten näköä seurattaisiin kouluterveydenhuollossa jatkuvasti"

Julkisessa keskustelussa on tuotu esille, että kiireettömien terveyspalveluden tarjonta on heikentynyt koronatestauksen aiheuttaman ruuhkan vuoksi. Epidemian vaikutuksista ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja erityisesti nuorten silmäterveyteen on toistaiseksi vaiettu Pohjanmaalla.

Suomalaisten lasten älylaitteiden parissa vietetty ruutuaika kasvaa huolestuttavan nopeasti, ja samaa vauhtia lisääntyvät digilaitteiden käyttöön liittyvät näkemisen terveysongelmat. Ne on syytä ottaa vakavasti.

Synsamin tammikuussa teettämän valtakunnallisen kyselyn mukaan miltei joka kymmenes suomalaislapsi oli ruutuajan suurkuluttaja jo ennen kevään etäopetusta, eli käytti ruutuaikaa arkisin 6–8 tuntia tai vielä enemmän. Etäkoulu teki lähes kaikista koululaisista tällaisia suurkuluttajia.

Digilaitteiden näytöistä säteilevä sininen valo rasittaa nuorten silmiä, sillä lyhytaaltoinen sininen valo värisee enemmän kuin muunlainen valo. Sinin valo aiheuttaa silmien väsymistä ja päänsärkyä sekä vaikeuttaa nukahtamista. Haastava tilanne jatkuu edelleen, kun koululuokkia joudutaan paikallisesti siirtämään etäopetukseen.

Tutkimusten mukaan likinäköisyys lisääntyy lasten ja nuorten keskuudessa. Pitkittynyt ruudun katselu 20-40 cm etäisyydeltä aiheuttaa riskejä näkökyvylle. WHO:n ennusteen mukaan puolet maailman väestöstä on likinäköisiä vuonna 2050.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomalaiskouluissa lapsen näkö tarkistetaan pääsääntöisesti vain kerran peruskoulun aikana. Nykytilanteessa olisi tärkeää, että lasten näköä seurattaisiin kouluterveydenhuollossa jatkuvasti.

Kyselymme mukaan seitsemän kymmenestä suomalaisvanhemmasta on huolissaan sinisen valon vaikutuksesta lastensa silmiin. Huolestuneiden osuus on Suomessa korkeampi kuin muissa Pohjoismaissa. Kyselyyn vastasi yli tuhat suomalaista vanhempaa, joiden lapset ovat 0–17-vuotiaita. Selvitimme suomalaislasten digilaitteiden käyttöä osana pohjoismaista tutkimusta, jonka toteutti Yougov Synsam Groupin toimeksiannosta.

Vanhemmat ja opettajat voisivat nyt yksinkertaisilla keinoilla ohjata lasta huolehtimaan näkökyvystään: 1) Ruutua katsellessa tulisi pitää lyhyt tauko 20 minuutin välein katselemalla jotakin esinettä 20 metrin päässä 20 sekunnin ajan. 2) Monessa laitteessa on sinivalosuodatin, jota kannattaa käyttää. Vaihtoehtoisesti voi käyttää sinivalosuodattimella varustettuja silmälaseja. 3) Ulkoilu päivänvalossa on tärkeää silmien hyvinvoinnille. Ulkona ihminen katsoo enemmän kauas ja rentouttaa samalla silmälihaksiaan.