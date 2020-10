Vankilavirkailijain liitto on jättämässä tutkintapyynnön poliisille – "Haluamme selvittää, onko Riihimäen vankilan henkilökuntaa turvattu riittävästi"



Vankilavirkailijain liitto on yhdessä Riihimäen vankilan ammattiosaston kanssa päättänyt pyytää poliisia selvittämään, onko valvontahenkilökuntaa suojeltu väkivallalta riittävästi Riihimäen vankilassa. Kuvassa liiton puheenjohtaja Antti Santamäki (kesk.) ja Riihimäen vankilan luottamusmiehet Reima Nieminen (vas.) ja Mika Junikka (oik.).

Vankilavirkailijain liitto (VVL) on yhdessä Riihimäen vankilan ammattiosaston kanssa päättänyt jättää poliisille tutkintapyynnön Riihimäen vankilan valvontahenkilökuntaan kohdistuneista väkivallanteoista. Vuoden ja kolmen kuukauden aikana pahoinpitelyjen kohteeksi on joutunut 17 suljettujen vankiloiden vanginvartijaa, heistä kahdeksan on töissä Riihimäen vankilassa.