Pohjanmaan kauppakamarin johtajan Paula Erkkilän mielipide: Työntekijät ja työnantajat ovat samassa veneessä

Keskipohjanmaassa 5.10. julkaistu juttu Metsäteollisuuden irtautumisesta tes-järjestelmästä on herättänyt paljon keskustelua. On selvää, Suomi tarvitsee isoja rakenteellisia uudistuksia erityisesti nyt. Olimme jo ennen koronakriisiä kilpailijamaitamme jäljessä monilla mittareilla. Nyt velkaannumme nopeasti ja selvitäksemme rakenteiden on pakko muuttua ja uudistua.

Sanoin, mutta sitä ei julkaistu, että me – työntekijät ja työnantajat – olemme samassa veneessä. Työntekijät ovat arvokkain resurssi työnantajille. Ei ole yrityksiä ilman työntekijöitä. Jos työntekijä ei ole tyytyväinen, hän vaihtaa työpaikkaa. Työnantajalla on siksi palkan lisäksi lukuisia muitakin asioita, jotka pitää olla jatkuvasti hoidettuna hyvin. Johtaminen, työturvallisuus, työterveyshuolto – vain joitakin mainitakseni.

Työ on kokonaisuus, jonka tulisi tuottaa merkityksellisyyden tunnetta meistä jokaiselle. Sen vuoksi on monia asioita, joista on fiksuinta sopia mahdollisimman lähellä työntekijää ja työnantajaa. Silloin molemmat tulevat kuulluksi ja pääsevät vaikuttamaan. Tavoitehan on, että työnantaja ja työntekijät voivat huomioida juuri kyseisen työpaikan olosuhteet ja yhdessä kehittää työpaikkaa paremmaksi.

Samankin alan yritysten tuotteet, asiakkaiden tarpeet, markkinat, kysynnän vaihtelut ja taloudellinen tilanne ovat huomattavan erilaisia. Ei ole toista samanlaista konepajaa, kukkakauppaa, rakennusliikettä tai mainostoimistoa. Siksi niille eivät myöskään istu samat työaikajärjestelyt tai palkkamallit.

Nyt kovaan ääneen perustellaan, että työntekijät ja työnantaja eivät ole tasa-arvoisia sopimusosapuolia. Halutaan tuoda esiin näkökulmaa, jossa työnantajat sanelevat ehdot ja työntekijöillä ei ole minkäänlaisia vaikutusmahdollisuuksia. Tunnen oman työni kautta alueemme yrityksiä ja työntekijöitä hyvin laajasti. Ja tämä vastakkainasettelu loukkaa syvästi sitä tekemistä ja henkeä, joka monissa niissä vallitsee. Näissä työyhteisöissä yhdessä mietitään, miten saisi asioita hoidettua liiketoiminnan näkökulmasta joustavasti ja fiksusti niin, että myös henkilöstö voi hyvin.

Ikävä kyllä aina löytyy niitä työnantajia ja myös työntekijöitä, jotka menevät siitä, missä rima on matalin tai sitä ei ole ollenkaan. Näitä ei järjestelmillä ole ennenkään pystytty kitkemään. Valtaosa meistä ihmisistä kuitenkin pyrkii hyvään.

Paula Erkkilä

Pohjanmaan kauppakamarin johtaja