Hollihaka jaetaan kolmeen lohkoon – Katso, millaisin katsomojärjestelyin lentopallon Mestaruusliigan kotiottelut Kokkolassa järjestetään



Kokkolan Tiikerit on myös tehnyt koronarajoitusten vuoksi katsomojärjestelyjä kotikentälleen Hollihaan liikuntasaliin. Merkittävin muutos on katsomotilojen jakaminen kolmeen lohkoon, johon kaikkiin on oma sisäänkäynti kuten oheisesta kartasta näkyy.