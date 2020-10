Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Maskien käyttö yleistyy katukuvassa, joskaan ei kovin nopeasti – Kauppojen työntekijät ovat saamassa uusia ohjeita

Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen antoi hyvin käytännöllisiä ohjeita kansalaisille Keskipohjanmaan suorassa lähetyksessä maanantaina. Kansalaisten tiedonjano on suurta, ja kysymyksiä lähetykseen tuli paljon. Oikealla tiedolla luodaan turvallisuutta ja patistetaan ihmisiä myös noudattamaan ohjeita. Keskipohjanmaa yrittää osaltaan auttaa ihmisiä oikean tiedon lähteille.

Ohjeet koskevat myös terveitä ja oireettomia ihmisiä uuden normaalin aikakaudella. Edelleen Soite suosittelee etätyötä, jos se on mahdollista. Rahkosen mukaan neljän seinän sisälle ei tarvitse linnoittautua, mutta varovainen pitää olla. Hänen mukaansa myös vanhuksia saa tavata, kun pidetään huolta turvaväleistä, maskeista ja käsidesistä. Käytännön tilanteita on hyvin monenlaisia.

Viime päivien koronauutiset ovat tulleet lähelle. Vaasan sairaanhoitopiirissä on todettu jo isoja sairastumismääriä, ja siellä on meneillään laajan leviämisen vaihe. Sen seurauksena kaupunki on kieltänyt yli 50 ihmisen kokoukset ja julkiset tilaisuudet kolmeksi viikoksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi lisäksi vahvan suosituksen, ettei yli 20 ihmisen kokoontumisia järjestetä sisä- tai ulkotiloissa. Lisäksi joukkueurheilun toiminnalle suositellaan taukoa.

Valtaosa Vaasan sairaanhoitopiirissä viime päivinä todetuista tartunnoista on Vaasassa asuvilla ihmisillä. Muutama tapaus on todettu myös Pietarsaaren alueella. Alueeseen kuuluvat Pietarsaaren lisäksi Kruunupyy, Luoto, Pedersöre ja Uusikaarlepyy.

Keski-Pohjanmaalla Soiten alueella ollaan ainakin toistaiseksi niin sanotulla perustasolla. Silti Soite suosittelee vahvasti kasvomaskin laajaa käyttöä julkisissa tiloissa, kaupoissa sekä muissa paikoissa kodin ulkopuolella asioidessa. Maskisuositus koskee myös alueen toisen asteen oppilaitoksia eli ammattikouluja ja lukioita, samoin korkeakouluja ja yliopistoja.

Toistaiseksi maskin käyttö näyttäisi olevan suhteellisen harvinaista, ja totutteluahan se vaatii. Pieni epämukavuus on vaatimaton ongelma, jos sen ansiosta voidaan auttaa koronan torjunnassa. Nyt ei kannata miettiä sitä, miltä maski näyttää tai menevätkö silmälasit huuruun.

Alkuviiko näyttää, miten epidemia meidän alueellamme kehittyy vai kiihtyykö. Alueellinen viranomaisryhmä arvioi Keski-Pohjanmaan koronaepidemian tilannekuvaa maanantaina ja linjasi siis, että Soiten alueella ollaan nousseista tautitapauksista huolimatta edelleen epidemian perustasolla.

Ohjeita ei ole helppo tehdä eikä noudattaa. Esimerkiksi maanantaina kaupat yrittivät saada tolkkua maskin käyttöön. Useat kaupparyhmät tällä alueella linjasivat, jos eivät olleet aiemmin sitä tehneet, että työntekijät alkavat käyttää maskeja. Se on tietysti ihan loogista, kun vahva maskisuositus koskee asiakkaitakin.