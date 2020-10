Tapio Lehtinen kertoo kolumnissaan koirastaan, joka on kehittänyt vastustamattoman kyvyn ihmisten hurmaamiseen

tapio.lehtinen@kpk.fi

Sunnuntaina vietettiin kansainvälistä eläinten päivää ympäri maailman, myös Kokkolassa (Keskipohjanmaa 4.10).

Lemmikkieläinten kohtelu on ajankohtainen aihe juuri tänä vuonna, sillä koronakevät toi moneen taloon uuden perheenjäsenen.

Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä on mielenkiintoinen artikkeli Erkki Lampénista, joka mietti parikymmentä vuotta koiran ottamista itselleen ystäväksi. Lopulta hän teki ratkaisun, ja lähti kävelemään pohjoiseen kaksivuotiaan lapinporokoiran Valman kanssa.

Parivaljakon matka kuvasi koiran ja ihmisen välistä ystävyyttä ja uskollisuutta kauniilla tavalla.

Tuhansia vuosia kestäneen koiran ja ihmisen liiton salaisuus lienee se, että koira on tunteiden lukemisen mestari ja loistava terapeutti.

Tutkijoiden mukaan koira on ainoa eläin, joka ymmärtää ihmisen mielentiloja lähes yhtä hyvin kuin ihminen itse.

Meidän perheen Bella, pian 6 vuotta täyttävä schapendoes (hollantilainen paimenkoirarotu), terapoi kaikki perheenjäsenet. Omistajien kotiintulo on aina päivän kohokohta. Koiralla on ainutlaatuinen kyky toimia jäänmurtajana, jos vanhempien ja teinin välillä on hieman kitkaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kun aikuiset lapsemme tulevat vierailulle, heti kynnyksen ylitettyään he etsivät katseellaan Bellaa. Tärkeimmät asiat ensin.

Bella on kehittänyt vastustamattoman kyvyn ihmisten hurmaamiseen: se makaa liikkumatta ja hakkaa hännällä lattiaa.

Bella huolehtii myös perheenjäsenten liikunnasta. Tänä aamuna tapasin lenkkipolulla miehen ja kultaisennoutajan. Kerroin hänelle, että minullakin oli kauan sitten kultainennoutaja. Hän halusi tietää kuinka vanhaksi koirani eli. Kaksitoista vuotiaaksi saakka, minä muistelin. Se on tyypillinen ikä, hän totesi ja laski, että siinä tapauksessa hänen koirallaan on neljä vuotta elinaikaa. Hän kuulosti surulliselta.

Koiransa kanssa Suomen halki kävellyt Lampén puhuu suden ja ihmisen pyhästä liitosta, joka on ehkä kaunein asia, joka on maailmanhistoriassa tapahtunut. Osuvasti sanottu.