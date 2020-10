Vahva kasvomaskisuositus Centrian yksiköihin Kokkolassa ja Pietarsaaressa

Centria-ammattikorkeakoulu ottaa Soiten antaman suosituksen mukaisesti käyttöön tiistaista 6. lokakuuta lähtien vahvan maskisuositukseen Talonpojankadun kampuksella Kokkolassa ja Pietarsaaressa Campus Allegrolla.

Soiten alueen viranomaisryhmä, jossa on mukana Soiten lisäksi Aluehallintovirasto (AVI), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), linjasi maanantaina 5.10.2020, että Soiten alueelle annetaan vahva kasvomaskisuositus. Centrian valmiusryhmä on todennut tilanteen, ja vahva kasvomaskisuositus on voimassa Kokkolassa ja Pietarsaaressa 6.10.2020 alkaen.

Centrian valmiusryhmä muistuttaa edelleen toimenpiteistä, joilla kampukset pyritään pitämään turvallisina:

Kampukselle saavutaan vain täysin oireettomana.

Noudatetaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.

Pidetään huolta turvaväleistä.

Henkilöstöä ja opiskelijoita suositellaan lataamaan Koronavilkku-sovellus puhelimiinsa.