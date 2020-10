Vaasan sairaanhoitopiirissä todettu 70 uutta koronatapausta maanantaiaamun jälkeen

Maanantaiaamun jälkeen Vaasan sairaanhoitopiirissä on todettu 70 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkien todettujen tartuntatapauksien määrä on nyt 292, sairaanhoitopiiristä kerrotaan tiistaina aamupäivällä.

70 uutta tapausta on todettu viime viikonloppuna, lauantaina 3.10. ja sunnuntaina 4.10., otetuista koronavirusnäytteistä. Tartunnan saaneet henkilöt ovat edellisten päivien mukaan pääsääntöisesti nuoria aikuisia, sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Tarkemmat selvitykset tapauksista ja altistuneista ovat parhaillaan käynnissä.

Ilmaantuvuusluku kahden viime viikon todettujen koronavirustartuntojen osalta on nyt Vaasan sairaanhoitopiirissä 115 per 100 000 asukasta. Ilmaantuvuusluvun perusteella Vaasan alue on koronavirusepidemian leviämisvaiheessa, jossa ilmaantuvuusluku on 18–50 tapausta 100 000 asukasta kohti.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite kertoi tiistaina kolmesta uudesta tartunnasta.